這輛沒牌廂型車怪怪的　大武女警隱密產業道路查獲失竊車

▲女警以M-POLICE查詢該車身噴印之車號，發現是1輛失竊車輛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣大武分局大武派出所2名女性員警日前執行巡邏勤務時，在大武產業道路旁一戶民宅前，發現一輛無牌廂型車，2名女警直覺有異，以M-POLICE查詢該車身噴印之車號，發現居然是1輛失竊車輛，員警將嫌疑人及車輛帶回派出所偵訊後函送台東地檢署偵辦。

▲失竊車輛停放在產業道路旁不起眼處。

台東縣大武分局大武派出所警員黃惠玲、張雅婷等2位女警日前執行巡邏勤務時，巡經大武產業道路旁一戶民宅前，發現一輛自小客貨車未懸掛車牌直覺有異，遂以M-POLICE查詢該車身噴印之車號，M-POLICE行動載據竟顯示該車為「失竊車輛」。

▲警方依法將車輛帶回移置保管，並將嫌疑人帶返所偵訊後函送偵辦。

蘇姓嫌疑人見員警上前察看該車輛時，便主動向員警承認該車為他持有。因車輛逾期未檢驗，所以車牌被警方製單告發查扣後，車輛一直停放在該處。蘇嫌表示，該車輛因為與車主有買賣糾紛，也知道該車輛被車主報案為失竊車輛，但因糾紛未結，故目前也無法處理該車輛。警方依法將車輛帶回移置保管，並將嫌疑人帶返所偵訊後，函送台東地檢署偵辦。

蘇姓嫌疑人表示，該車輛未懸掛車牌並隱藏停放在產業道路旁不起眼處，員警竟然還能發現該車輛，真佩服員警的細心好眼力，被警方查到也只能乖乖配合了。