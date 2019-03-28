史上最受寵「G蛋」現身！每日集氣抽萬元禮券　網留言嗨翻：狂盯螢幕

▲史上最神秘的「孵G蛋」直播活動，到底會出現什麼新把戲呢？（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

最近不少政治人物都在玩直播，掀起政治狂熱份子瘋狂互動，甚至日前還有超廢的小編睡覺直播，雖然全程無互動只是看小編在睡覺，但仍是吸引爆滿網友捧場。然而，一山還有一山高，這兩天臉書上又出現了堪稱史上最受寵的「G蛋」，在直播活動中，每天集氣解鎖成就送出萬元禮券，吸引不少網友爭相留言，想看這顆G蛋到底能變出什麼花樣，留言數破表。

想必有許多人小時候都有玩過電子雞，當孵蛋孵出了一隻公雞時，那份喜悅多麼讓人感動。雖然現在市面上幾乎看不到電子雞的存在，但有網友卻在臉書粉絲頁上發現一個超稀奇的「孵G蛋」直播活動，畫面裡真的就只有一顆G蛋，到底該如何養它呢？要蓋棉被還是要餵牛奶，真的讓人摸不著頭緒呀！許多網友無時無刻都狂盯著螢幕，想看到底這顆G蛋能有多少事可做。

▲一起集氣孵G蛋，每日還能抽萬元禮券。

「廣求各大網友粉絲們一起幫小編養G蛋！團結力量大！養蛋不孤單！」這個「孵G蛋」直播活動PO文上指出，只要留言告訴小編該如何將G蛋養大成人，而且還有道具解鎖攻略，只要留言數越多就能解鎖越多道具，像是背景、保暖工具、睡覺工具等，甚至按讚分享與留言還能抽神秘好禮。重點是，累積100讚+50留言抽3人、累積150讚+100留言再加碼抽3人，每日會送出萬元禮券！

▲▼網友留言無極限，就是想看這個神秘G蛋會變出什麼把戲。

面對這個突然降臨的神秘G蛋到底要如何養呢？超狂的直播內容，只要網友留言夠創意，小編就會立即照著做！而網友也發揮無極限想像，瘋狂想盡各種誇張方式，竟然還有人要小編把G蛋打破！就是想看這個G蛋究竟最後會變怎樣，其他無厘頭的包含「小編可以吹泡泡？」、「它看起來很冷，加點火？」、「躺下蓋被子」、「開車兜風」、「用力敲蛋」、「睡一下嗎？」、「高空彈跳好了」、「新增朋友」，只能說網友創意無極限。

看到這些超瘋狂無極限留言，讓網友簡直要笑翻！因此，不少人紛紛相揪三五好友、爸爸媽媽、遠房親戚等，通通都來留言，想看到底這個「孵G蛋」直播活動，會做出什麼瘋狂舉動。另外，小編還說，除了會選出最有創意粉絲妙招，送他兩百元獎金外，若活動期間每天都有來互動的人，活動最後還可以再抽神秘獎。只要動動手指還能拿禮物，這好康實在太狂了！想知道更多快上粉絲團留言吧！

►亞太電信粉絲團：http://bit.ly/2HKu80x

►「孵G蛋」直播時間：即日起到3/31（日）止，每天9時至13時、14時至17時30分、20時30分至21時。（直播時間將依G蛋作息彈性機動調整）

