美國備戰南海？　三軍聯合演練改良式「奪島戰術」

▲美國海軍陸戰隊遠征前進基地作戰演練。（圖／美國海軍陸戰隊官網）

大陸中心／綜合報導

美軍在二戰期間，以跳島戰術，全面封鎖日軍補給線，成功結束戰爭。時隔70多年，因應中國在南海愈來愈強大的控制權，美國海軍陸戰隊會同陸軍與空軍，再度在太平洋演練改良過的「跳島戰術」－－遠征前基地作戰（expeditionary advanced base operation,EABO），為可能發生的衝突做準備。

由於中國在南海地區進行造島嶼島嶼軍事化行動，美國決定把戰備層級提升。美國參謀長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）表示「如果太平洋島鏈是我們投射力量的平台，那麼陸戰隊的任務就是確保我軍在太平洋島鏈的掌控力。」

美國海軍陸戰隊3月21日發布新聞稿，內容提到第31海軍陸戰隊遠征部隊（Marines with the 31st Marine Expeditionary Unit,MEU）模擬遠征基地作戰部隊會同空軍與陸軍單位，在日本沖繩外海的伊江島聯合演練奪島行動。

▼美國海軍陸戰隊遠征前進基地作戰演練。（圖／美國海軍陸戰隊官網）

據了解，這次演練以實驗性戰略「遠征前進基地作戰」，作戰過程中保持海軍陸戰隊隊員高度靈活性，而此一策略就是現代版的「跳島戰術」。

演習中，海軍陸戰隊隊員奪取伊江島機場後，其餘部隊便迅速建立前方武裝和加油點（Forward Arming and Refueling Point），提供陸戰隊F-35B戰機等海軍裝備使用，同時也調動C-130J運輸機來補充火炮等後備武器。美軍在奪取機場後，利用補給艦送來的火炮進行長距離射擊，再透過F-35B戰機的「制導炸彈」等戰術，進行遠程控制。

第31海軍陸戰隊遠征部隊助理營運官表示，「我們的聯合服務團隊幫助陸戰隊與水手準備各種任務，成為該地區前言部屬的危機應對部隊，且替第31任MEU武裝牙齒，讓它變得更加致命。」

第31海軍陸戰隊遠征部隊指揮官羅伯特布洛迪上校說，「為了應對任何可能發生的危機，各部門與特種部隊需要時刻保持良好關係。」

▼美國海軍陸戰隊遠征前進基地作戰演練。（圖／美國海軍陸戰隊官網）