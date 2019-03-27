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秀姑巒乾屍身分真相大白　「台北失聯山友」遺體吊掛下山

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▲秀姑巒乾屍身分真相大白，為台北通報失蹤人口58歲林姓男子，遺體今吊掛下山。（圖／南投信義分局提供／下同）

▲秀姑巒乾屍身分真相大白，為台北通報失蹤人口58歲林姓男子，遺體吊掛下山。（圖／南投信義分局提供／下同）

記者白珈陽／南投報導

秀姑巒山21日發現一具男屍，南投縣信義鄉搜救小組前天入山搜尋，27日由空勤直升機吊掛遺體，載至竹山消防訓練中心，身上有證件，警方查出死者是台北市的林姓登山客，報請南投地檢署檢察官相驗，發現死者胸部肋骨骨折，研判是高處墜落所致，死因是意外死亡，家屬無見，遺體交由家屬處理後事。

南投信義分局員警於3月21日接獲洪姓登山客報案，秀姑巒山發現一具男性登山客乾屍，警方與洪姓登山客確認現場座標及山區狀況後，於23、24日召開會議，討論搜救事宜。前天上午由東埔派出所警員全福興、偵查隊警員史至翔、山警7人、玉管處巡山員等一行10人，由東埔八通關古道前往秀姑巒山搶救。

▲本次搜救成員包括員警、山警及玉管處巡山員，尤其是山警放下手邊工作，義務全力投入救難工作，精神令人敬佩。

▲本次搜救成員包括員警、山警及玉管處巡山員，尤其是山警放下手邊工作，義務全力投入救難工作，精神令人敬佩。

救難人員為配合空勤隊直升機吊掛時間，凌晨上山至秀姑巒山現場，將遺體從三角點下方10公尺處，揹至三角點，以利於直升機執行吊掛作業；上午10點20分順利將遺體運載至竹山消防訓練中心，報請南投地檢署檢察官相驗。

▲秀姑巒山地形險峻，搜救小組任務進行困難。

▲秀姑巒山地形險峻，搜救小組任務進行困難。

警方調查，死者為台北市58歲林姓男子，失聯超過1個月，研判是獨自入山後失足摔傷，胸部肋骨有骨折傷勢，檢方相驗為意外死亡，家屬無意見。死者姊姊表示，最近一次與弟弟碰面是今年1月，之後就再也聯絡不上，已在2月11日於桃園通報為失蹤人口。

南投信義分局提醒，近期陸續發生多起民眾攀登高山意外死亡案件，呼籲民眾登山時，儘量不要一人獨自上山，應結伴同行，且出發前應先行瞭解當地地形及天氣並應攜帶足夠的糧食、水及禦寒衣物等裝備，若碰到突發事故，一定要先保持鎮定切勿慌張，以避免意外發生。

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關鍵字：秀姑巒,乾屍,失聯,山友

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