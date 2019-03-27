桃園航空城計劃　鄭文燦：1年後完成區段徵收進入實質開發

▲桃園市長鄭文燦於議會定期大會進行施政報告。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會27日進行市長施政報告。市長鄭文燦表示，桃園正處於基礎建設黃金時期，未來將持續以府會合作模式，如期如質完成各項重大基礎建設、交通、水環境、文化、觀光旅遊、青年政策等，對於桃園航空城計劃市府預定明（2020）年4月前完成區段徵收計畫，進入實質開發；而綠捷和鐵路地下化建設都全力進行中。

鄭文燦指出，桃園發展的三支箭是桃園重大建設轉型計畫，軌道建設部分以完成「三心六線」為發展目標，打造北北桃一小時生活圈；捷運綠線高架工程南段已於去（2018）年10月15日在八德動工；高架北段於去年10月17日蘆竹動工，接續完成地下段發包和工程。

至於，鐵路地下化部分，也在去年通過可行性報告，預定今（2019）年完成綜合規劃，由交通部軌道局進行規劃工程和興建，市府負責都市計畫變更，市府也會積極促請交通部於核定後7年內完成地下化工程。

在桃園航空城計畫方面，鄭文燦表示，去（2018）年3月27日已完成都市計畫再審定，去年12月24日完成抵價地比例核定，目前正進行地上物查估補償作業，預定明（2020）年4月前完成區段徵收計畫，進入實質開發，未來市府會採取更好的安置措施和最佳的開發模式，讓航空城計畫如期如質完成。

鄭文燦也說，「亞洲‧矽谷計畫」部分，國發會已於今（2019）年3月11日審議通過桃園會展中心綜合規劃報告，後續將由市府代辦，提供桃園會展產業充分基地，也將與各大科技廠合作，設立亞洲創新研發中心；鄭文燦強調，桃園是目前投資亮點城市，也是台商回流首選，市府推動7個產業園區計畫，民間也推動多個規劃申請案，協助解決五缺問題，增加台商回流和就業機會。