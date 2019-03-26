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批桃園重大交通建設牛步化　邱奕勝：等待中耗損競爭力

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▲桃園重大交通建設牛步化，議長邱奕勝指出：在等待中耗損競爭力。（圖／桃園市議會提供）

▲桃園重大交通建設牛步化，議長邱奕勝指出：在等待中耗損競爭力。（圖／桃園市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園航空城計畫、鐵路地下化、捷運綠線等三大重要交通建設，不要再牛步化了！桃園市議會定期大會26日起迄5月底開議，議長邱奕勝於開幕致詞指出，桃園有三大交通建設進度緩慢，不只市民大眾關心，所有議員大家都很焦急，期市府團隊展現魄力，加速趕工，不要讓臺灣的競爭力在等待中一點一滴的耗損掉！

邱奕勝說，桃園機場最近再次成為焦點，使用量已達飽和程度的桃園機場，因為深夜停機坪爆滿，導致兩家想開包機飛臺灣的航空公司不得不取消包機，讓桃園機場不堪負載的事實再次浮上檯面；事實上，桃機的旅客量也從2008年的2千多萬人次，到2018年爆增為4650萬人次，這一切都說明了第三航廈和第三跑道的增建已不容再等。

由於，第三跑道包含在航空城計畫裡，環評工作由桃園國際機場公司辦理，預計今年底完成審議；航空城地上物查估工作已於去年8月展開，可望在今年6月完成，接著要進行徵收公告和執行等作業，一切都還在拖，希望市府能加速作業程序，不要讓臺灣的競爭力在等待中一點一滴的耗損掉。

除了航空城計畫外，市民朋友相當關心的鐵路地下化和捷運綠線的進度也有點牛步化，鐵路地下化綜合規劃仍在等行政院核定，希望鄭市長能透過立委，加速作業期程；而捷運綠線去年10開始第一階段基樁施工，目前完成36根基樁作業，後續將進行墩柱等工程，進度緩慢。

機場捷運延伸案進度四成多，A22老街溪和A23中壢車站的通車期程都提前到2021年(原2022年)和2026年(原預計2026年)，算是少數有實際成效的重大工程。

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關鍵字：桃園市議會定期大會,議長邱奕勝,重大交通建設,牛步化

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