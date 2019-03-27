夜店殺警案57人定讞　曾威豪劉芯彤撤銷發回更審

▲夜店殺警案，主嫌曾威豪、劉芯彤涉案部分撤銷發回。（圖／記者楊佩琪攝）

記者吳銘峯／台北報導

震驚社會的台北市夜店殺警案，台北市信義分局員警薛貞國，下班後到夜店關切，卻被60多名黑道份子持棍棒及刀械圍毆致死。案發後檢警陸續起訴69人，最高法院審理後，27日將主要被告蕭叡鴻判13年、萬少丞判8年8月部分，判決定讞；另外主事者曾威豪、劉芯彤等9人涉案部分，則撤銷發回更審。

本案緣於2014年9月13日凌晨，臺北知名燈具友昌實業小開曾威豪與女友劉芯彤、竹聯幫和堂份子等人，到北市東區ATT大樓6樓知名夜店「Spark」消費，卻與鄰桌客人發生衝突，曾等人遭夜店安管趕離，竟出手毆打夜店安管，揚言會找人討回公道。曾男與劉女當晚透過群組號召「中山聯盟」成員回來報復，夜店圍事隨即聯繫薛貞國，希望薛到場幫忙。

當天休假的薛貞國與同事莊瑞源在14日凌晨來到夜店，2人均著便服，薛到場時氣勢凌人，一腳踹向曾男。曾男由於不願於女友面前出糗，暴怒之下烙人動手，數十名黑衣人持警棍、球棒、刀械、鐵椅，甚至連紅絨柱都抓起來打人。薛在3分鐘內遭連續攻擊，黑衣人一哄而散，後續支援警力趕到，將薛送醫後不治，檢警遂展開大規模追捕行動，至今陸續逮捕75人。其中少年部分均移送少年法院，檢方陸續對69人提起公訴。

一審法院重判主謀曾威豪、劉芯彤等人13年以下刑期。上訴二審後，曾威豪改10年，劉芯彤維持9年，另38名同夥中大多加重，最重處13年，最輕處7年2月。其餘28人為「聚眾鬥毆，致人於死，在場助勢罪」，二審改3到7月。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，將主要動手的蕭叡鴻、萬少丞等29人，與較外圍的28人，全都判刑定讞。但曾威豪、劉芯彤夫婦等9人部分，因最高法院認有調查事實之必要，撤銷發回更審。另外被告陳致霖因死亡，最高法院作出不受理判決。

