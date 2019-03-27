南港輪胎老臣A回扣5.6億　二審再判賠近6000萬

▲南港輪胎先前爆發員工收回扣，警方查出回扣錢都藏在大衣口袋中。高院今二審判賠。（圖／記者柳名耕攝）

記者吳銘峯／台北報導

股票上市公司南港輪胎老臣陳啟清，從1995年擔任資材部協理開始，就與妻子張月蕉合謀收後回扣5.6億元。事發後陳氏夫妻返還贓款與南港輪胎達成和解，但南港輪胎又發現他們向另一家廠商收回扣，因此南港輪胎起訴求償，二審高等法院27日判決兩夫妻須賠償5946萬餘元。可上訴。

判決指出，陳啟清從1995年1月到2014年7月止，與妻子張月蕉合謀，向多家供應商索取回扣。刑事部分，台北地院在4年前的一審審理後，考量兩夫婦與南港輪胎以5.6億元和解，因此將陳男判刑5年、併科罰金1500萬元，張月蕉則判刑1年2月，緩刑3年，另外捐國庫300萬元，因2夫婦未上訴，都已定讞。

但南港輪胎又發現兩夫婦另外收取回扣的部分，因此再提出民事訴訟，要求返還另外收受的23筆回扣。一審台北地院判決兩夫婦須賠4551萬餘元。雙方均上訴第二審。

二審高等法院審理時，陳男拒絕返還，辯稱當時他負責這家廠商的大陸廠與南港輪胎交易，但該廠商與台灣廠向南港輪胎報的價格並無明顯差異，亦即南港輪胎並未因此蒙受損失，所以拒絕賠償。

但高院調查後，認為廠商因為被收回扣，故將回扣金額加入對南港輪胎的報價內，造成南港輪胎受到損害，兩夫婦必須賠償。經過重新計算損失，改判決兩夫婦須賠償5946萬餘元。可上訴。