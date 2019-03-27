影／上萬網友打臉朱立倫...拋兩岸和平會談　臉書投票卻糗爆

政治中心／綜合報導

有意參選2020總統大選的國民黨籍前新北市長朱立倫日前拋出兩岸領導人「金門會談」，並在臉書進行投票，引來7.6萬網友表態，但其中超過7成持反對意見。面對爭議，朱立倫強調，「金門會談」不是只有兩岸領導人發表「永久和平宣言」的象徵性願景，也希望能打造金門、廈門為「雙門和平生活圈」等，具體深化兩岸和平，「我深信，只有以和平王道的宏闊心胸，大方開展兩岸關係，台灣才能在永續和平的基礎上，邁開大步，突破困局，重拾往日經濟榮光」。

▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者林敬旻攝）

▲前新北市長朱立倫臉書投票。（圖／翻攝朱立倫臉書）

朱立倫日前表示，若當選總統在823砲戰紀念日時，將邀請大陸國家主席習近平訪問金門，並倡議雙方領導人發表「永久和平宣言」。「我可以預期，我的這項主張，民進黨一定會傾盡全力扣我紅帽子。我想說的是，放馬過來，歡迎。」從敵對衝突轉到和平的過程，一定會遭遇困難、挑戰、障礙甚至是各種攻擊抹紅，但他絕不畏懼，盼兩岸之間用接觸取代迴避；要用對話取代對抗；用務實的態度取代抹紅、恐嚇。

朱立倫也在臉書進行票選活動，以「請問，你贊成兩岸領導人舉行『金門會談』，共促和平嗎？」為題，但投下「不贊成！與中國大陸老死不相往來！」為76%；「贊成！開啟對話就是讚！」僅佔24%。

不少網友砲轟，「你還好嗎要不要加入邊緣人社團」、「不要把人民當白癡誘導式問答。怎麼談、基於什麼立場談、談的方向，寫清楚」、「你饒了台灣吧。走開啦！」，但也有人支持，「朱立倫過去朱習會的時候就直接提到中華民國，提出的金門宣言具有前瞻性！」、「台灣要拼經濟要發展，唯一支持朱立倫市長參選2020總統大選」。