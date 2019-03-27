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9年級布丁族？參訪搭公車嫌累、午餐難吃　神老師這樣教...

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▲ 沈雅琪在粉專分享自己教育學生，讓他們學會知足的故事。（圖／翻攝自Facebook／神老師&神媽咪）

▲ 沈雅琪在粉專分享自己教育學生，讓他們學會知足的故事。（圖／翻攝自Facebook／神老師&神媽咪）

生活中心／綜合報導

現代的年輕人經常被認為抗壓力低、做事效率不佳又沒有責任心，因此被冠上比「草莓族」更嚴重、脆弱的「豆腐族」、「布丁族」等稱呼。任教於基隆的資深國小教師「神老師＆神媽咪」沈雅琪最近就在臉書發文提到，自己上禮拜帶著學生搭公車去參觀法院，但因為公車座位少，許多學生便紛紛開始向她抱怨起來，為了導正孩子們錯誤的心態，於是她「這樣教」，令不少家長看了都相當佩服，在下方留言贊同，「現在的小孩真的都要知福、惜福了。」

沈雅琪在貼文中提到，學生們一上公車後，馬上就開始搶位子坐，他們有些人發現車上已經沒有空坐位，立刻就垮下臉來，甚至不斷向她抱怨，「又累又熱，為什麼老師不乾脆租遊覽車呢？」

請繼續往下閱讀...

面對學生們的牢騷，站著的沈雅琪耐心說道，「坐公車我們來回四班車，一個人只要花32元就好，如果是請一輛遊覽車來，就要8000元，那麼算下來每個人都要310元，比較之下，大家選擇哪一種更好呢？雖然是比較累，但是每一段車程才不過十幾分鐘而已，應該也沒有必要租到遊覽車吧？」

▲▼公車,公車族,公車站,乘客,客運,通勤,交通,大眾交通工具,公共運輸,轉乘。（圖／記者李毓康攝）

▲有些孩子上車看到沒位置坐，臉就臭了。示意圖。（圖／記者李毓康攝）

沈雅琪又舉例，自己班上有學生嚴重挑食，還會在聯絡簿的日記上寫到，「今天營養午餐好難吃....」。為了讓他們懂得珍惜食物的可貴，她與學生們分享了台灣人文紀實攝影師吳建衡（ Ed Wu Photography）的故事，這名有想法的年輕人專程深入印度、孟加拉等地區，用相機記錄下當地的風俗民情，最後出來的照片與文字往往能帶來不少省思。

其中一張「最苦的奶茶」，說就呈現出一個年僅13歲的孩子，每天放學後都會去觀光景點兜售奶茶，以養活一家6口，為了讓生病的父親能有錢動手術，他每天需要工作4個小時，除了顧慮銷量，還要留意不讓猴子搶走裝奶茶的杯子，「班上的孩子在聽這個故事時，各個都震驚不已，也許他們經常抱怨讀書很累很煩，但他們根本無法想像有些同齡人除了要讀書，還必須一肩扛起全家的生計。」

▲ 孟加拉火車擠滿了人，一不小心就會發生臥軌意外。（圖／翻攝自Facebook／吳建衡 Ed Wu Photography）

另外一張孟加拉火車的照片，可以看到火車上不論車頭、車門邊，甚至車頂，都站滿了人，往往因為嚴重超載，有些人就這樣不小心摔下、或是被旁邊的人擠下火車，發生悲劇。最可怕的是，要是整輛火車直接出軌，那麼後續死傷簡直是慘不忍睹，「現在的孩子出入不是坐轎車，就是搭乘舒適的公車、捷運或高鐵，因此他們沒有辦法想像，如果是生活在這樣的環境裡，能搭上車，就已經是一件相當不容易的事，更別說要安全回家，簡直必須靠運氣。」

沈雅琪提到，班上學生在聽完故事後，每個人都相當震驚，直呼「這樣做好危險、要勾在火車外面，就這樣站好幾個小時真的是好辛苦」，就連當天聯絡簿的小日記，他們也都紛紛寫下，「謝謝爸爸媽媽把我生在台灣、給我這麼好的收活環境」

「幸福都是比較來的，得來太過理所當然，就會忘了一切都是別人的努力，就會不懂得珍惜。」沈雅琪補充，千萬不要只一昧地給予孩子物質，卻不去教育，在這樣的世代，家長應該學的，不是要如何帶給孩子更好的生活，而是去讓他們體會到其他人的付出。

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關鍵字：布丁族,豆腐族,沈雅琪,吳建衡

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