上任首開廉政會報　盧秀燕：對外合約一律上網

▲盧秀燕主持上任後首次廉政會報。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕強調「陽光政治」施政理念，26日主持上任後第1次廉政會報，她要求市府團隊務必做到「操守廉潔、傾聽民意、透明治理、簡政便民」。日後各局處對外簽約都要透明化，並在市府網站設立專區供民眾查詢，所有合約一律對外公開，不需逐案請示。

台中市政府召開今年度第1次廉政會報，由政風處進行因應公職人員利益衝突迴避法修正專題報告，盧秀燕在會報上發布廉政宣導海報，要求市府公務員以「操守廉潔」為基礎；「傾聽民意」來瞭解民眾的需求，也就是要「接地氣」，例如深入各區召開行動市政會議，讓民眾可以面對面與市府團隊溝通，直接、快速的回應民眾訴求。

「透明治理」，即是透過「政府資訊公開平台」等機制，提供民眾參與政府治理的管道，共同監督市政運作；「簡政便民」，則是簡化相關行政作業程序，讓市府成為民眾拼經濟最堅強的後盾，帶領台中加速產業經濟發展、接軌國際。

盧秀燕表示，市府的最高目標是不讓任何風紀問題產生，但不要為了達到廉潔操守而成為酷吏，她擔任民意代表20多年，常見許多民眾訴求合情合理合法，但官員卻不願意施行，公務員應勇於承擔，積極任事，好的公務員肯定能兼顧「情、理、法」，能把事做好又能維持廉潔操守。