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我想告訴45年前的自己...Vogue前主編寫給26+女生的建議

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文／法式軟糖

71歲的Joan Juliet Buck是許多女孩仰慕的對象，曾擔任法國版《Vogue》雜誌主編的她，還是一位小說家、評論家和散文家。最近，Joan Juliet Buck寫下一篇文章《給26歲自己的建議》（Advice To My 26-Year-Old Self），與自己敞開對話的同時，也用過來人的身分提點面臨26+的女孩。


26+是想要冒險，又因即將奔三的年齡而綁手綁腳的年紀；是想要顯露自我風格，卻怕被潮流拋棄的年紀。但Joan Juliet Buck告訴我們，26歲應該是智慧開始累積的時候，開始對無關緊要的小事不感興趣，被更多更有深度的事物吸引。

一、不要為了減肥鬧出胃病
不要為了變成網美，只靠喝cappuccinos和生冷蔬果度日，這只會讓妳養成胃病，均衡飲食才是最重要的；也不要以為吃幾粒維他命就能夠攝取營養，40歲時，妳會發現這些它們留給妳的只有變差的皮膚，以及泛黃的牙齒。

二、放棄高跟鞋吧
妳的鞋跟總是那麼高，雖然它讓妳的腿看起來更長，但是妳要知道，它們無法帶妳走更遠的路。雖然我知道，妳不可能就此放棄高跟鞋，但我還是要跟妳說，因為這是「我希望我自己在26歲時就知道的事」。

請繼續往下閱讀...


三、停止請求別人的許可
妳不需要請求別人的許可，因為他們不一定會關心妳在做什麼，他們也不會感謝妳聽從他們的建議，最後妳只會做別人想要妳做的事，而不是自己想要做的事。

四、停止狗血偶像劇，但也請相信愛
也許妳已經經歷幾段感情，但不要把「不相信愛」掛在嘴邊，16歲、26歲、46歲......妳都要相信自己會愛與被愛；不要在經歷過一段慘烈的感情之後，就將自己想像成小說中，那個自由、獨立、不需要愛情的女主角；投入下一段感情時，也不要想像你們不會長久的原因，不要急著將未來變著回憶，不是經過摧殘的愛情才是浪漫。


五、不要再感到焦慮
我希望妳少些焦慮，多些自信，妳已經準備好迎接冒險，就不應該感到害怕。我知道，工作和感情把妳捲入一個令人筋疲力盡的漩渦，有高潮也有低谷。那個時候的我會試著點蠟燭、穿寬鬆的灰色衣服、深呼吸......但這只是表象，現在的妳也不應該透過戀愛、社交、購物來平息躁動。妳應該找真正能夠充實心靈的事物，像是我在36歲時，重新拾起5歲放棄的芭蕾，再次感受那股快樂又新奇的熱情。

不要妨礙自己前進，不要對每個情況預設太多立場，試著在最壞的結果出現之前邁出一步。妳的精力必須用在妳渴望的事情上，而不是妳害怕的事情上。


六、留點空間讓別人走進妳的世界
最後的建議是我丈夫給我的，他說年輕時的我，總是埋頭把劇本完整寫出來，但卻沒有留給他演繹的空間，好像這段關係只是我一個人的獨角戲，他說，「我多希望妳能讓我進入劇本」。所以，試著讓別人走進妳的世界，放下防禦心，不要急著在第一天就把所有事情弄清楚。我發誓，打開窗後，妳會發現，一切比妳想像的還要安全。

VIA refinery29popbeeadaymag
 
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關鍵字：Vogue,主編,建議,26歲,女生,女孩

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