我想告訴45年前的自己...Vogue前主編寫給26+女生的建議

文/法式軟糖

71歲的Joan Juliet Buck是許多女孩仰慕的對象,曾擔任法國版《Vogue》雜誌主編的她,還是一位小說家、評論家和散文家。最近,Joan Juliet Buck寫下一篇文章《給26歲自己的建議》(Advice To My 26-Year-Old Self),與自己敞開對話的同時,也用過來人的身分提點面臨26+的女孩。

Advice to My 26-Year-Old Self by Joan Juliet Buck, former Vogue Paris editor. Some resonate with this decades older self. https://t.co/lSvZkIki4z pic.twitter.com/NeFffyeWYH — Mary Ann Hill (@SaltwaterHill) 2019年3月19日



26+是想要冒險,又因即將奔三的年齡而綁手綁腳的年紀;是想要顯露自我風格,卻怕被潮流拋棄的年紀。但Joan Juliet Buck告訴我們,26歲應該是智慧開始累積的時候,開始對無關緊要的小事不感興趣,被更多更有深度的事物吸引。



一、不要為了減肥鬧出胃病

不要為了變成網美,只靠喝cappuccinos和生冷蔬果度日,這只會讓妳養成胃病,均衡飲食才是最重要的;也不要以為吃幾粒維他命就能夠攝取營養,40歲時,妳會發現這些它們留給妳的只有變差的皮膚,以及泛黃的牙齒。

二、放棄高跟鞋吧

妳的鞋跟總是那麼高,雖然它讓妳的腿看起來更長,但是妳要知道,它們無法帶妳走更遠的路。雖然我知道,妳不可能就此放棄高跟鞋,但我還是要跟妳說,因為這是「我希望我自己在26歲時就知道的事」。

請繼續往下閱讀...

Have you arrived in Paris for Fashion Week? The extraordinarily fashionable Joan Juliet Buck shares her très chic insider’s guide to the City of Lights on #RWConversations. https://t.co/FDSglUFJsA: callmemewer on Instagram pic.twitter.com/3KKVRCd8El — RosewoodHotels (@RosewoodHotels) 2018年3月2日



三、停止請求別人的許可

妳不需要請求別人的許可,因為他們不一定會關心妳在做什麼,他們也不會感謝妳聽從他們的建議,最後妳只會做別人想要妳做的事,而不是自己想要做的事。

四、停止狗血偶像劇,但也請相信愛

也許妳已經經歷幾段感情,但不要把「不相信愛」掛在嘴邊,16歲、26歲、46歲......妳都要相信自己會愛與被愛;不要在經歷過一段慘烈的感情之後,就將自己想像成小說中,那個自由、獨立、不需要愛情的女主角;投入下一段感情時,也不要想像你們不會長久的原因,不要急著將未來變著回憶,不是經過摧殘的愛情才是浪漫。

New #Interview with Joan Juliet Buck @JoanJulietBuck @TheMoth #vogue #thepriceofillusion #O_Magazine #quote "Labels don't work for me." See https://t.co/SI45vpspsV pic.twitter.com/IxZMkTNBU3 — Alain Elkann (@AlainElkann) 2017年11月26日





五、不要再感到焦慮

我希望妳少些焦慮,多些自信,妳已經準備好迎接冒險,就不應該感到害怕。我知道,工作和感情把妳捲入一個令人筋疲力盡的漩渦,有高潮也有低谷。那個時候的我會試著點蠟燭、穿寬鬆的灰色衣服、深呼吸......但這只是表象,現在的妳也不應該透過戀愛、社交、購物來平息躁動。妳應該找真正能夠充實心靈的事物,像是我在36歲時,重新拾起5歲放棄的芭蕾,再次感受那股快樂又新奇的熱情。

不要妨礙自己前進,不要對每個情況預設太多立場,試著在最壞的結果出現之前邁出一步。妳的精力必須用在妳渴望的事情上,而不是妳害怕的事情上。

The former Editor-in-Chief of Paris Vogue, Joan Juliet Buck on today's

episode of #PardonMyFrench! https://t.co/5jpR5UUd9N pic.twitter.com/XTfE9fH0ZG — Atelier Doré (@garancedore) 2017年3月23日



六、留點空間讓別人走進妳的世界

最後的建議是我丈夫給我的,他說年輕時的我,總是埋頭把劇本完整寫出來,但卻沒有留給他演繹的空間,好像這段關係只是我一個人的獨角戲,他說,「我多希望妳能讓我進入劇本」。所以,試著讓別人走進妳的世界,放下防禦心,不要急著在第一天就把所有事情弄清楚。我發誓,打開窗後,妳會發現,一切比妳想像的還要安全。



VIA refinery29、popbee、adaymag



❖法式軟糖粉絲團❖ 還想看更多?快來追蹤▶▶▶

酸甜啊酸甜好唰嘴~