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便利商店x上班族x掌握高效率！忙碌生活的救贖，吃餃子就對了

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▲統一及第水餃x便利商店 。（圖／取自影片）

▲即時美味的微波鮮食救贖上班族忙碌的毎一天（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

每天光是煩惱「今天吃什麼？」就讓上班族好厭世，有時候工作忙到昏天暗地，根本沒時間坐下來好好吃一頓飯，或是忙完一整天，下班時間太晚，店家早都休息了，只剩便利商店化身深夜食堂，撫慰辛勞上班族的心與胃。然而，望著便利商店鮮食櫃滿滿的便當、麵食、沙拉、湯品…反而使人「選擇障礙症」發作！大家都說最熟悉的味道就是最好的味道，美味的餃子就是安心不踩雷的最佳選擇，一口就能享盡蔬菜與肉的營養，吃起來快速方便又無負擔，始終是上班族用餐時間的心頭好。

相信許多上班族都曾有站在便利商店鮮食冰箱前，內心不停上演小劇場的經驗：「中午吃太飽怕昏昏欲睡」、「想嚐試當紅新品但又怕不合胃口」、「明明知道沒時間選擇了，自己卻還在那邊糾結」…人生已經夠難了，何必讓吃什麼為難自己？直接選多年的好味道 - 及第水餃系列、以及獨饗黃金煎餃等國民美食，快速填飽肚子卡實在。

▲▼忙碌生活的救贖，吃餃子就對了。（圖／翻攝自影片）

▲▼忙碌生活的救贖，吃餃子就對了。（圖／翻攝自影片）

粒粒飽含豐富蔬菜及肉類的「餃類」，往往是忙碌上班族用餐的絕佳選擇，吃起來清爽不膩又營養十足，不論四季都合宜！尤其皮Q、肉實、味鮮美的及第水餃，每一顆都採用真空麵皮攪拌技術，像是豬肉熟水餃，就是嚴選高麗菜與優質豬肉製成，特別選用豬後腿部位讓餃子吃來不油膩又有嚼勁，同時佐以青蔥提味更鮮甜，難怪不少網友都曾大讚及第豬肉熟水餃吃起來很對味，還附一包龜甲萬醬油，一份十顆超划算，正餐吃、點心吃、當宵夜吃都合適。

▲▼忙碌生活的救贖，吃餃子就對了。（圖／翻攝自影片）

還有及第小籠湯包呈現餃皮Q彈、肉餡紮實，咬下瞬間Juicy爆汁好驚豔，即使上班日也能輕鬆品嘗不輸名店等級的銅板美食，及第師傅的手藝果然名不虛傳；獨饗黃金煎餃，果真是獨自的饗宴，吃起來每一口都超享受，獨特焦香味，加熱後馬上就聞得到，煎餃的皮餡比調得剛剛好，又多附上辣油包和醬油包，不論不想沾醬、兩包醬包揮灑全盒，或是辣油醬油1:1調配沾著吃，自己的美味自己調理，這超商的好滋味讓心靈和味蕾都大滿足。

▲▼忙碌生活的救贖，吃餃子就對了。（圖／翻攝自影片）

美味即時的及第與獨饗，輕鬆滿足現代人滿足口腹之慾，以最高效率滿足飲食需求，才能將心力專注於完成待辦事項，發揮你的工作超能力。

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關鍵字：及第,水餃,湯包,午餐,上班族,選擇障礙

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