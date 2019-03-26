63鐵騎送暖到花蓮　捐15萬獎學金30學童受惠

▲獅子會獅友及IMC社友等63位鐵騎送暖到花蓮，捐助15萬元獎學金回饋在地偏鄉弱勢學童。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為鼓勵偏鄉弱勢兒童勤學上進，國際獅子會300A2區與IMC全國聯合會聯合資助花蓮地區東里國中、鶴岡國小及靜浦國小等3校，計30名學童，每名5,000元，總計捐助15萬元獎學金回饋在地偏鄉弱勢學童。

縣長徐榛蔚致詞時表示，歡迎獅子會獅友及IMC社友等63位鐵騎送暖到花蓮，讓愛心相連。花蓮是最注重教育的地方，縣政預算高達52%投入教育政策不遺餘力，今年花蓮成立全國第一的智慧教育中心，打造智慧城市、智慧教育及學習，讓科技教育往下扎根。

▲▼捐助花蓮東里國中、鶴岡國小及靜浦國小3校，計30名學童，每名5,000元，總計15萬元獎學金。

徐榛蔚也分享了一則好消息，全國原住民運動會圓滿落幕，花蓮的孩子獲得26金26銀21銅獎牌，名列全國第二，選手們每年都在打破自己的紀錄締造佳績，為花蓮和自己爭取榮耀備感驕傲。另外中正國小、宜昌國小的學童們也即將往日本參加「第40回全日本木笛大賽」，希望也能獲得好成績。

▲縣長徐榛蔚致贈感謝狀。

國際獅子會300A2區榮譽副總監楊崇銘說，花蓮不是台灣的後花園，花蓮是台灣的東大門。在「健康」、「環保」、「反毒」的號召下，來自全國各地獅子會獅友及IMC社友計63位共同響應參與「2019國際工經社&獅子會鐵騎環台寒冬送暖」活動，希望抛磚引玉，期許1000位的小朋友未來成長後能一起加入做公益，為家庭、為社會付出，讓未來更美好。

附註:

「鐵騎送暖到花蓮，讓愛心相連」是由2018-2019國際獅子會300A2區榮譽副總監楊崇銘及IMC全國聯合會理事長張金源共同發起，及諸位企業先進響應，同時舉辦「2019國際工經社&獅子會鐵騎環台寒冬送暖」號召全國各地獅子會獅友及IMC社友計63位企業人士，於今年3月20日至3月30日為期11天騎乘自行車行遍台灣本島19個縣市環台寒冬送暖活動，總共募集善款新台幣500萬元。預計全台實質受惠之中小學達84所約1000位小朋友，希冀抛磚引玉，邀集社會工商賢達共襄盛舉。