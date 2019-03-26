「晚30分鐘」友攜現金先出關未同行　海關判違規「50萬飛了」

▲▼新竹莊先生因攜帶友人的現金先行出關，海關因此認定他違規而沒收現金。（圖／讀者提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

晚出關30分鐘，50萬台幣就飛了！新竹3名友人一起準備到機場搭機前往澳門洽公，但因3人未一同出關，前後僅隔30分鐘，海關人員即認定第一名出關者違規攜帶超額現金，查扣12萬1千港幣。莊男投訴「即使拿出購買機票證明及飯店的刷卡記錄，證明他們3人同行共帶20萬港幣，但就是差30分鐘抵達，海關堅持認定違規沒收12萬1千港幣，實在太誇張了。」他表示，返國後，一定會提訴願要求海關返還這筆錢。

新竹莊男向《ET today記者》投訴，26日與陳男、林男2名友人一同前往機場準備搭機至澳門洽公，3人分別駕駛2台車到桃園2航廈，準備搭下午飛機飛往目的地，莊男一人代為保管3人到澳門所需花用的20萬港幣。只是當陳、林2人正在停車場停車，莊男先到機場的因肚子餓，於是先行入關準備吃點東西填飽度子，身懷鉅款的莊男遭準備出關時卻被攔撿抽查，身上的20萬港幣也當場被查扣。

莊男被海關人員扣住後立即連絡在停車場的陳、林2人，2人也在電話中向海關表示，20萬港幣是3人共同攜帶的現金，平均每人是6萬6千元港幣，符合1人不得攜帶超過7萬9千元的港幣的規定，但海關人員不予採信，甚至陳、林2人於半小時內趕到現場解釋時，海關人員仍堅持查扣，最後只退還他1人的最高攜帶限額7萬9千元港幣。

莊男無奈的表示，當時，陳、林2人都出示信用卡刷卡購票證明、同家旅館證明，證明3人是同行的，而且2人停好車馬上就趕到海關辦公室，前後不過2、30分鐘的時間，但海關就是堅持查扣，實在無法理解。

陳男也表示，莊進關時間是下午3點，他與林2人大約在3點30分入關，停好車直接衝航空公司報到再衝出關，30分鐘已經是馬不停蹄地趕來了，他與林2人都掏出口袋，身上只帶一些台幣，身上港幣不多，也出示購買機票證明跟住宿飯店，證明3人是同團好友，但海關人員就是不相信他們的說法，堅持移送。

莊男表示，「30分鐘損失近50萬台幣，實在是倒霉」。也批評海關的做法太誇張了，他說，這筆錢還有同行2名友人的份，只是較晚入關，海關不聽他們說明、不看他們提出的證明就堅持查扣近50萬的現金，待他返國後一定會提起訴願要求海關返還這筆錢。