找出安全漏洞！2青年成功「駭走」一輛Model 3及千萬獎金

▲2名駭客成功抓出Model 3雷達系統中的JIT漏洞，特斯拉因此慷慨送出該輛被駭的Model 3。（圖／截自推特，下同）

科技中心／綜合報導

2名20多歲的天才駭客日前在Pwn2Own駭客大會春季賽中成功駭入特斯拉Model 3，不僅獲得37.5萬美元（約新台幣1156萬元）的獎金，更抱回那架被他們駭入的Model 3。

趨勢科技旗下ZDI（Zero Day Initiative）主辦的Pwn2Own駭客大會春季賽日前於溫哥華登場，今年也為特斯拉Model 3新增一項全新的專案供參賽者挑戰。在Pwn2Own的最後一日，Richard Zhu及Amat Cam所組成的駭客團隊Fluoroacetate因決定挑戰特斯拉而引起高度關注。

兩人透過Model 3雷達系統中的一個JIT（just-in-time）漏洞，在幾分鐘內便成功駭入車上的網路瀏覽器，使其顯示不同訊息。而這個漏洞不僅使他們成功奪下3.5萬美元的獎金，更因此贏得了這輛Model 3。

而除了這筆獎金外，Fluoroacetate團隊也在3天比賽中發現了微軟Windows、蘋果瀏覽器Safari的漏洞，總計奪得37.5萬美元獎金，更抱回了「2019年Pwn大師」（Master of Pwn）的稱號。

特斯拉隨後發出聲明指出，將會發布軟體更新來修復該漏洞。儘管第一次參與且在短短數分鐘內便被抓到漏洞，但特斯拉顯然對結果感到十分滿意，「我們用Model 3進入世界著名的駭客競賽Pwn2Own，與最有才華的選手及成員互動，目的就是要得到這種確切的回饋。」