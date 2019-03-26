知法不犯法！李永然率律師群教青少年自我保護之道

▲李永然律師。（圖／記者季相儒攝）



記者王淑君／台北報導

青少年總有用不完的精力，在揮灑青春的當下，尤其易受同儕影響，一不小心就行為失控，甚至觸法而不自知。再加上，本該為啟迪學子智與善的校園聖地，如今卻演變成「地雷場」，每天都可能有不定時炸彈引爆：教師情緒失控體罰過當、同儕霸凌事件、兩性觀念偏差，暴力、毒品、幫派的滲透等等，讓人憂心忡忡。

青少年的行事風格反映了環境，社會愈混亂，孩子就愈難回歸單純，並且造成惡性循環。「法律」二字貌似沉重，實際上，卻是「保護自己，尊重他人」的最佳方法。我們應先教導青少年守住道德的最後底線─法律，讓他們先能自我保護。

青少年的問題複雜多樣，需要家庭、學校、社會共同努力，才能預防不幸發生。要解決青少年問題，教育是極重要的一環，而所謂教育，應包括家庭教育、社會教育，並非單指學校教育。為此，祥和文教基金會和永然聯合法律事務所李永然律師合作，集結永然聯合法律事務所（台北所、桃園所、高雄所）律師群、永然文化出版公司編輯同仁，透過青少年新近案例，編印成《青少年法律事件簿》手冊，並發送至台中各所國、高中，從青少年的教育做起，防患犯罪於未然，知法而不犯法。

欲索取《青少年法律事件簿》手冊者，請來函附上中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，寄到「台北市中正區羅斯福路二段9號7樓 永然法律基金會收」即可。索取一本回郵為11元，索取2本回郵16元，索取3本至6本回郵32元；索取6本以上請來電詢問，洽詢電話：（02）2395-6989。