特寫：西北夜市裡的「味蕾」記憶

▲懷遠夜市。（圖／新華社提供）

本報訊

初春的寧夏，夜晚依舊寒冷。但在銀川市大學城附近的懷遠夜市，熙攘的人流從傍晚五點一直湧動到深夜，銀川的辣糊糊、大武口的涼皮、吳忠的羊雜碎、固原的羊頭肉……寧夏各地特色美食香味十足，挑動著食客們的味蕾。

“我就想嘗嘗是什麼樣的牛肉餅，又上‘抖音’，又上那麼多電視節目。”來自江蘇連雲港的吳先生此行本是去內蒙古旅遊，但為了品嘗懷遠夜市的名小吃，不惜多繞了三小時的車程。

排了20多分鐘的隊，他終於買到了“宮廷香酥牛肉餅”，迫不及待地咬了一口：“外皮十分酥脆，牛肉很嫩，吃起來油而不膩，不錯不錯。”

“沒去過懷遠夜市，就等於沒到寧夏。”外地人一到寧夏，總能聽到這句話。在中國很多城市，總會有一條充滿地方特色的小吃街，承載著當地人共同的“味蕾記憶”；對於寧夏人來說，這個地方就是“懷遠夜市”。

“那時候一串賣一塊錢，有時候一晚上才能賣五串，晚上回去覺都睡不好，就琢磨怎樣才能做出符合當地人口味的烤雞蛋。”丁鐵民說。

“丁鐵民烤蛋”是懷遠夜市的另一“網紅”食品。2003年，丁鐵民追隨在銀川工作的兒子，從吉林移居寧夏。“剛來不知道自己能幹什麼。父親做的烤雞蛋是我從小吃到大的，有營養、也好吃，就抱著試試看的態度，花了一萬多塊錢拿下這個攤位。”現在，他一天能賣出上千串。

彼時的懷遠夜市還只有幾家小吃攤。隨著知名度的不斷提升，越來越多的人開始在這裡擺攤，其中不乏曾經的“吃客”。

“以前小學放學後，經常在校門口的小攤上吃辣糊糊，但隨著城市管理規範，常吃的辣糊糊攤不見了。思前想後我決定

自己開一個，為自己，也為我們這些‘80後’‘90後’找回童年的味道。”懷遠夜市“特味辣糊糊”攤主李豔玲說。

辣糊糊是銀川特有的小吃，其鍋底呈“糊”狀，食之香辣可口。李豔玲說：“辣糊糊的精髓就在鍋底的調配，一般由辣椒面、十三香、芝麻、孜然等40餘種調料配製，加入適量澱粉，用開水熬制而成。”李豔玲的辣糊糊生意火爆，很多顧客特地前來尋找回憶和情懷。

目前，懷遠夜市的小吃攤點已增至100多家。2018年，為提高衛生管理水準，當地政府聯合市場管理者對這裡進行改造，打造出一條“集裝箱美食街區”，原來在馬路邊並排的小推車搖身一變成了整齊統一的集裝箱，一改曾經“髒亂差”的形象。

“以前每天晚上收攤後，垃圾堆得到處都是。現在每個攤位獨立分隔，各自管轄自己的衛生環境。每家一個垃圾桶，有專門的保潔人員一小時清理一次，衛生環境得到了很大的提升。”李豔玲說。

在懷遠夜市的食客中，從附近大學畢業的學生是主力。來這裡，他們不僅滿足味蕾記憶，更追憶似水青春。

“畢業兩年多，基本上每個月都會來一兩次，和朋友一起吃吃東西、轉一轉，每次來都有種重回大學時光的感覺，逛懷遠已經變成一種習慣。”畢業于寧夏大學的李志學說。

這些年來，攤主來來去去，有的已換了幾茬，但丁鐵民一直堅守，即使兒子前往新疆工作，老兩口仍留在懷遠夜市賣烤蛋。

“很多老顧客說我家的烤蛋就是他們學生時代的回憶，如果我走了，他們對於懷遠的記憶就少了一份。而對於我來說，懷遠見證了我人生的高潮和低落，也捨不得離開了。”丁鐵民說。（完）