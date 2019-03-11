港科大發現7000多種新海洋微生物 有助研發新型抗生素

▲香港街景。（圖／CFP）

本報訊

香港科技大學日前宣佈，該校科研團隊發現逾7000個全新的海洋生物物種，其中包括一種天然藥用產物酸桿菌門，為研發新型抗生素帶來希望。

在港科大海洋科學系教授錢培元帶領下，科研團隊與沙烏地阿拉伯阿卜杜拉國王科技大學、美國喬治亞大學和澳大利亞昆士蘭大學合作，以原位培養生物膜的研究方式在太平洋、大西洋、印度洋等全球多個水域取樣。經過8年研究，最終發現超過7000個全新的海洋生物物種，以及10個新的微生物門類，大幅提升人類對海洋微生物的認知。此前，科學界認為海洋中有80個門類共3.5萬個微生物物種。

這次研究還發現了一種新型酸桿菌門，以往只曾在陸地土壤中找到，這是首次于海洋發現這一物種。它擁有大量化合物合成基因簇，有望用來抗癌和製造新型抗生素藥物。

團隊研究成員李泳新表示，海洋裡的細菌跟人類極少接觸，因此它的耐藥基因從海洋轉移到醫療系統的概率非常低，耐藥風險也比較低，有利於新型抗生素的研發。

另外，這種新型酸桿菌門擁有最新基因編輯系統——CRISPR，是海洋生物中的首例。CRISPR是存在于細菌中的基因組，主要在大腸桿菌中提取，不但能對抗外來質體或噬菌體，更有基因編輯功能，目前正被廣泛應用於工農業和醫藥基因工程研究，以改善農作物對環境污染和天災等的抵抗力。

該研究結果已發表於國際科學期刊《自然•通訊》。（新聞來源：新華社）