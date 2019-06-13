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首批中國空間站應用國際合作專案　將提升申請國航太科技能力

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▲太空站示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲太空站示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

本報訊

首批9個中國空間站應用國際合作項目12日面向全球發佈。中國載人航太工程新聞發言人林西強表示，此次定選的相關專案不僅能夠帶動相關科學技術領域進展，還將有效促進專案申請國家的航太科學技術發展和科研能力提升。

中國一貫積極開展載人航太領域的國際交流與合作。2016年3月，中國載人航太工程辦公室與聯合國外空司簽署《利用中國空間站開展國際合作諒解備忘錄》，圍繞中國空間站空間科學實（試）驗與應用等方面，與世界各國開展合作。2018年5月雙方聯合對外發佈合作機會公告後，共收到來自27個國家的42個專案申請。

據林西強介紹，這次項目遴選標準之一為科學意義突出，能夠大幅帶動相關科學技術領域進展，或能有效促進專案申請國家的航太科學技術發展和科研能力提升。

「比如，這次入選的『太空腫瘤』專案將對癌症病因的理解產生重大科學影響，並為癌症的預防和治療提供新的視角；『部分混相流體在微重力下的行為研究』將促進申請國家更好地理解重力相關的混相過程，指導地基相關工業過程和化工 ／生物化工產業的創新。」林西強說。

航太事業的發展，離不開世界各國的通力合作。林西強表示，未來空間站任務中，中國載人航太將以更加開放的姿態，在設備研製、空間應用、太空人培養、聯合飛行和航太醫學等多個方面，積極開展國際交流與合作，與世界各國特別是發展中國家，分享中國載人航太發展成果。

據瞭解，這次專案遴選工作由中國載人航太工程辦公室與聯合國外空司聯合實施，專門成立項目評估選拔委員會、國際評審專家組、技術支援組，通過初選和定選兩個階段實施，遴選出的9個項目來自17個國家的23個機構，涉及航太醫學、空間生命科學與生物技術、微重力流體物理與燃燒科學、空間天文和應用新技術等領域。（新聞來源：新華社）

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關鍵字：新華社,空間站,太空站

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