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高教崩盤前兆　教團批大學甄試5選4：懲罰高分群學生

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▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲全國12年國教家長聯盟批學測徵選「5選4」「是高教崩盤的前兆」。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

今年起大學申請入學首度由必考5科改為選考，最多參採4科，但這樣的改變，卻讓許多考生對於如何選填志願很困擾。對此，全國12年國教家長聯盟表示，學測「5選4」本是希望減低學生壓力，但是卻因為學測級距寬、題目鑑別度低，導致滿級分者爆衝，此狀況已出現在繁星申請。聯盟指出，該制度根本是懲罰高分群學生，逼學生出走到國外念書，「是高教崩盤的前兆」。

全國12年國教家長聯盟指出，學測「5選4」是教育部放任升學制度惡搞形同懲罰高分群學生，打擊台灣高等教育。聯盟說明，今年學測各科滿級分人數，史上最多，導致學生面臨歷來最大升學風險，於滿級分者眾，讓競爭激烈的高分科系錄取情形更難預料，學生壓力倍增。

請繼續往下閱讀...

▲▼大學學測登場，考生考完英文課目離開教室。（圖／記者林敬旻攝）

▲全國12年國教家長聯盟指出，該制度殺人，這個升學制度明顯是懲罰高分群的學生。（圖／記者林敬旻攝）

聯盟表示，之前家長及教師就已經一再預警，學測15級分在採計4科後同分者將會大增，導致沒有鑑別度，志願又只限制6個，在同分者眾下又限縮學生選擇權，嚴重影響學生權益，果然，在今年題目又偏易之外，今年影響最巨的兩種組合「國英數社」組合，滿級分人數就有187人；「國英數自」組合，滿級分人數更高達595人；比起歷年六科滿級分一百多至二百多人，多了三、四倍以上，滿級分的學生面對競爭激烈的科系，導致戰況非常混沌，滿級分要想上第一志願都沒把握。

聯盟說，滿級分或同分者眾，導致一階錄取名額增加，二階篩選或考試競爭更激烈，一個學生要準備不同學校不同科系的二階考試，壓力大增，目前為了應付二階備審及考試，補習班及顧問公司如雨後香筍，不僅有補習班惡補二階考試，還出現一個科系5萬元的輔導費。

聯盟最後指出，制度殺人，這個升學制度明顯是懲罰高分群的學生，讓今年高分群的學生受到極大打擊，面對升學的未知狀態，心中充滿恐懼及壓力，教育部及招聯會事前不顧家長教師的警告，事後又無思補救及改善，這是逼學生出走到國外念書，是高教崩盤的前兆。
 

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關鍵字：高教,學測,大學,5選4,考生

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