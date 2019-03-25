Netflix印度推「行動設備限定」訂閱方案　花百元就可觀看

▲影音串流平台Netflix。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

影音串流巨擘Netflix近期將在特定地區推行「行動設備限定」的訂閱方案試驗，像是印度地區就能以每月3.62美元（約新台幣112元）來觀看Netflix內容。

綜合外電報導，這次的試驗主旨是希望能擴大像是印度這類市場的用戶數量，用戶只要每月支付3.62美元就能透過智慧型手機、平板電腦等單一設備來觀看Netflix內容。這樣的訂閱費用較一般國家要價7.27美元的基本方案便宜近一半。

Netflix發言人指出，「我們將在特定國家推出不同的測試方案，這些用戶將能以更低的價錢來訂閱Netflix，我們的訂閱數也可望因此增加。」但Netflix也強調，這些測試方案也可能永遠只是測試，未來可能將不會正式推出相關方案。

Netflix創辦人兼執行長Reed Hastings曾表示，雖然Netflix是印度市場中較昂貴的串流媒體服務，但他希望當地用戶可以將Netflix的訂閱價與電影票價進行比較，而非將Netflix與有線電視費用進行比較。Netflix去年才在印度孟買設立辦事處，至今已產出24種當地語言的原創作品。

Netflix首席產品官Greg Peters也曾在去年表示，「我們剛開始在印度發展，我們將試驗看看其他定價模型，測試是否能加速用戶的成長。」他認為Netflix在印度的發展仍有很長一段路要走。