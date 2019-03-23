紐總理挺穆斯林登哈里發塔！全球最高樓為她點亮　雙語致敬「和平」

New Zealand today fell silent in honour of the mosque attacks' martyrs. Thank you PM @jacindaardern and New Zealand for your sincere empathy and support that has won the respect of 1.5 billion Muslims after the terrorist attack that shook the Muslim community around the world. pic.twitter.com/9LDvH0ybhD — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 22, 2019

國際中心／綜合外電報導

紐西蘭清真寺槍擊恐攻案造成50人不幸喪命，總理阿爾登（Jacinda Ardern）22日選擇和人民站在一起，為罹難者默哀2分鐘。同日，全球第一高樓杜拜哈里發塔（Burj Khalifa）也亮起她戴著黑色頭巾擁抱女子的畫面，同時用阿拉伯文、英文「和平」致意。

阿聯總理、杜拜領導人穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）22日在推特分享這張照片並提到，在震驚全球穆斯林社區的恐怖攻擊發生後，「感謝阿爾登總理和紐西蘭真誠的同理心和支持，你們已經贏得15億穆斯林的尊重。」

阿爾登周五現身槍案現場努爾清真寺（Al Noor mosque）對面的哈格利公園（Hagley Park），並說「紐西蘭和你們一起哀悼，我們是一家人（We are one）」，接著與在場民眾一同為罹難者哀悼默哀2分鐘。

▲阿爾登22日來到基督城，和人民一同為清真寺槍擊案罹難者默哀2分鐘。（圖／路透社，下同）

面對這起槍擊案，阿爾登溫柔剛強、沉著冷靜的態度贏得國內外人士的讚揚。馬丁路德金恩的小女兒伯尼絲（Bernice King）發推文指出，「她展現的，是種真誠、以人為本的領導風格，世界需要從現在的混亂狀態走出來。」

穆斯林社區組織者法伊札阿里（Faiza Ali）則提到，「在這麼多的面孔和故事當中，我會記得在基督城清真寺所發生的悲劇，我也永遠不會忘記阿爾登是位多麼傑出的領袖。」