超狂白衣男陶醉「啃咬生豬頭」抗議素食節！　網驚：我快吐了

▲ 白衣男忘我地一直啃咬豬肉。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

英國推廣素食的組織「快吃素」（VegFest UK）上周末舉行第11屆素食節遊行時，沒想到一名男子竟然拿著一顆生豬頭，直接在遊行隊伍前「大口咬下生豬頭」，嚇壞現場許多民眾，更有許多人感到不適。對此，活動發起人表示，這項舉動「實際上是鼓勵民眾去吃素」。

根據Metro報導，「快吃素」組織發起的「2019 快吃素」遊行在23日和24日於在布萊頓中心（Brighton Centre）舉行，現場約有1萬名民眾參與。沒想到，當時匿名的白衣長髮男手拿生豬頭，站在拿著「吃肉就是謀殺」標語的遊行隊伍前，突然當眾大口咬下，嚇壞不少現場民眾。

.@argusaiden @journokatie @hannaneter @BrightonDxe Anti-vegan protester turns up at vegan festival eating a pig's head #DxE #DirectActionEverywhere #DxEBrighton #VegFest pic.twitter.com/TUNdqWz5QV — Selppa (@SelppaSelppa) 2019年3月23日

對此，快吃素組織發言人巴福德（Tim Barford）接受採訪時表示，原先預期現場會有30名抗議者，但結果只有3人出現「似乎有點悲傷」，讓人不禁聯想到奈傑·法拉吉的（脫歐）遊行（Nigel Farage march），但有趣的是，當許多民眾看到「平常被吃下肚的動物表情後」，開始感到不舒服，也就是說，抗議者的行為實際上是鼓勵民眾開始轉吃純素食。

對於白衣男的驚人行徑，當地組織「各地立刻行動」（Direct Action Everywhere，簡稱DxE）中的一名成員也表示，大家不喜歡看到遭殘忍殺害的動物表情，實際上，吃肉等於吃酷刑之下的死亡產物，為何在漢堡中使用肉如此正常，「但看到藏在背後的事實卻這麼震驚」。

組織另一名成員補充，英國每年有超過1000萬頭豬被殺害，而且幾乎只有5至6個月大，正因為生活在物種主義社會底下，人們常常忽略吃下肚的食物，正是以非人道方式利用和屠殺他們。值得一提的是，當抗議群眾做出驚動兒童和公眾的舉動後，立刻被警方警告並驅逐。

此事曝光後，許多網友不適地表示，「這次我一生中看過最離奇的是」、「這樣不會中毒嗎」、「他是不是病了」、「有事嗎，這樣只會讓人覺得噁心吧」、「天啊，看到那頭豬，我突然覺得噁心想吐」、「平常都沒注意，但看到那個男的直接咬下去，受不了」。

▼ DxE Brighton常常在各地舉標語，推廣吃素。（圖／翻攝自臉書／DxE Brighton）



