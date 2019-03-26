內蒙男「1hr轉換3地開槍」釀5死　居民驚：疑針對熟人下手

▲內蒙槍擊釀5死。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

內蒙通遼市開魯縣25日下午發生一起槍擊案，造成5人死亡。現場民眾透露，先是聽到類似槍響的聲音，後來就聽到有人喊死人了，沒一會兒員警就來了。當地警方表示，嫌犯被公安民警擊傷後已被逮，槍彈也全被扣押，案件正在進一步偵查中。

綜合陸媒報導，內蒙通遼開魯縣委宣傳部25日發布消息稱，該縣當日發生持槍殺人案，造成5人死亡，梁姓嫌犯目前已被公安民警逮捕。

▲網傳案發地有3處。（圖／翻攝自微博）

內蒙槍擊案消息傳出後，網路上開始流傳一張「開魯縣發生三起殺人案」的案情通報。當中提到，今日15時30分許，110接警台接到報警，在通遼市開魯縣南二水廠有人持槍打人，經查，已有兩人死亡；15時49分，接警稱，開魯縣工商局路東慈善堂佛店有人殺人，經查，兩人死亡。

網傳的資料也提到，16時20分許，宇亨建材城有人受傷，有一人死亡。嫌疑人為梁某，開魯縣開魯鎮人，目前已被逮捕。案發地附近居民透露，嫌犯不是亂殺，疑似是針對熟悉認識的人。

通遼警方向新京報記者證實，上述情況說明內容屬實，此次案件有三個現場，嫌疑人只有一人且已被逮捕。官員表示，警方已扣押嫌犯攜帶的子彈，嫌犯在案發過程中受傷，全案已進入偵查。目前，周圍群眾沒有危險。