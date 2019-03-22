玩笑話「死在國外」真的死了　遺言要見前妻和女兒一同返家

▲49歲曾男猝死越南民宿。（圖／彰化縣議員張雪如提供）

記者唐詠絮／彰化報導

住在中部的49歲曾男此趟與2名友人前往越南旅遊，在要出國前還跟友人說， 「我這麼喜歡旅遊，應該會死在國外，如果有一天，我真的死在國外，記得要聯絡我的前妻與女兒，來將我的屍骨領回台灣安葬」，沒想到當初的玩笑話，竟會成為交代後事遺言 。

▲49歲曾男前妻小潔。（圖／記者唐詠絮攝）

而曾男前妻為38歲低收入戶單親母小潔（化名），日前收到越南駐台辦事處得知曾姓前夫前往越南自助旅行時，18日凌晨在民宿內暴斃猝死，無人處理後事，但小潔僅靠微薄收入與政府補助度日，別說在越南認領遺體、辦後事的龐大喪葬費無力負擔，連母女要出國的機票錢都沒著落，彰化縣議員張雪如發起「愛心美元零錢捐」活動，讓曾男能落葉歸根。

▲張雪如議員發起美元零錢捐的活動，要幫幫小潔一家到越南領回前夫的遺骸。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，小潔與曾男婚後生下2女，曾男結婚後不久便失蹤被台灣列為失蹤人口，因此小潔只能訴請離婚，與2女兒生活清苦，是低收入戶，而曾男前夫是獨子、父母早已離世，在台灣的親人能聯絡的也只有小潔一家3人。

▲49歲曾男前妻小潔(右)哭著與張雪如議員(左)相擁。（圖／記者唐詠絮攝）

張雪如指出，小潔念在前夫是女兒們的父親，雖然離婚後10年來對她們不聞不問，但站在法律面前，這世界上、在台灣，卻只剩下他們母女幾人，是前夫法定繼承人，可以前往越南處理認領遺體、火化等後事，讓前夫魂歸故土。

▲49歲曾男猝死越南民宿。（圖／彰化縣議員張雪如提供）

張雪如說，在與國際組織和長期關懷小潔一家的社福團裡連繫後，由前立委蕭景田協助溝通一切國際事宜，決定親自陪同小潔與女兒飛赴越南辦理後續事宜。從事家暴婦女救援和國際救援這麼多年，也是第一次遇到出國幫助客死異鄉的台灣人士返國。

▲49歲曾男猝死越南民宿。（圖／彰化縣議員張雪如提供）

張雪如決定發起公益美元零錢捐，呼籲近期出國旅行返國的民眾，能將身邊剩餘沒花完的美元零錢、紙鈔小額捐出來，幫小潔一家，將亡故前夫帶回台灣入土為安。

▲農會理事長蕭景田聽聞馬上拋磚引玉捐出美金救急。（圖／記者唐詠絮攝）

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