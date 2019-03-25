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2019台灣國際蘭展　113億元外銷訂單創新高

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▲2019台灣國際蘭展，吸引43國參訪、113億元外銷訂單創新高。（圖／記者林悅翻攝）

▲2019台灣國際蘭展，吸引43國參訪、113億元外銷訂單創新高。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為期10天的「2019台灣國際蘭展」，3月11日在後壁區台灣蘭花生技園區圓滿落幕，台南市政府3月25日上午在民治市政中心舉辦成果記者會，公布蘭展重要指標成績，除了參觀總人數超過21萬人，其中今年受邀來訪觀展共計有43國參與，未來3至5年內外銷訂單約113.1億元，市府將打造南台灣蘭花產業重鎮。

市長黃偉哲表示，蘭花產業從過去蘇煥智前縣長、賴清德前台南市長時期，到現在新市府團隊第1年舉辦，一棒接一棒，打造南台灣蘭花產業重鎮。這次蘭展期間遇到天候不利的因素，以及其他縣市許多景點的競爭，但是蘭展參觀人數仍維持住，相關銷售成績更是創新高，感謝市府各單位、外貿協會及蘭協的努力，更感謝市民朋友的支持，帶動蘭花產業發展。2019年的蘭展結束了，但是2020年蘭展的籌備工作已經開始，面對未來的挑戰，大家共同努力、攜手合作，希望明年的蘭展能夠有更璀璨、更光輝的成果，這是我們要努力的目標。

黃偉哲提及「花若盛開，蝴蝶自來」。但是在蘭花盛開時，我們要把蘭花行銷出去，因為廠商不會自來。如果蘭展辦得好，無論是在蘭花育種、行銷通路上，吸引更多國人可以來欣賞美麗蘭花，我們不能耽溺於過去的成果，沒有好好策進未來的話，花雖盛開，但是廠商與參觀的人可能就會去別的地方，所以今天的成果見證了台灣蘭花，在許多人的努力灌溉之下，已經帶起蘭花產業的發展。

市府指出，蘭展參觀總人數超過21萬人、全場參賽蘭花1504株、觀展的國別共有43國、3至5年內外銷訂單113.1億元，成功展現台灣蘭花產業的堅強實力。

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