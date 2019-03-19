▲銅板價的泡麵變身五星級料理（圖／老孫妮可提供）

App活動小組／綜合報導

台灣人超愛吃泡麵！不論是颱風天必備、宵夜解饞或是省錢良伴，只要2～3分鐘就能美味上桌。其實泡麵不只有一種吃法而已，銅板價的泡麵也可以變身五星級料理，甚至成為外出野餐必備的餐點，想知道泡麵如何華麗變身嗎？相約好朋友報名《2019好朋友野餐日－免費野餐料理DIY》，讓料理達人－老孫妮可教你泡麵的百變料理。

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▲印尼獨特醬料及調味的營多麵銷售排行全台前三名（圖／營多食品提供）

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泡麵你都怎麼吃？最簡單的方法就是沖泡熱水吃，升級版還會加入菜、蛋及肉片。網路上流行許多泡麵創意吃法，加入牛奶、起士、布丁、花生醬、御飯糰...等各種創意怪吃法。除了泡麵暗黑料理外，只要加入新鮮食材，善用創意巧思，庶民美食泡麵也可以變身五星級料理！

▲好朋友野餐日-營多印尼泡麵料理（圖／記者黃克翔攝）

3／30（六）好朋友野餐日不只有野餐派對、市集攤位可以逛，還有野餐料理DIY，現場將有料理達人─老孫妮可，將以獨特的醬料和調味的營多麵為食材，設計創意的野餐料理食譜，喜歡品嚐美食與料理DIY的朋友一定要把握這次機會，相約好朋友一起來報名、動手做料理。

＝＝＝＝＝＝＝免費野餐DIY課程報名！相約好朋友料理大挑戰＝＝＝＝＝＝＝

活動辦法：下載ETtoday新聞雲App（點我下載），點選「免費野餐料理DIY報名」側欄，填寫個人資料並分享你的泡麵創意吃法，即可參加報名，共10組（每組2人）。

活動日期：3／30（六）15：30～16：00

活動地點：大直美堤河濱公園 營多麵料理DIY教室

報名日期：3／19（二）11：00～3／26（二）18：00

公布日期：3／27（三）18：00以前抽出10組得獎者公告在此篇新聞稿



料理達人老孫妮可

愛料理人氣作者，展演與活動經驗豐富。

愛吃愛煮愛健身，廚房就是最佳伸展台。

從櫃姐到主婦，不變的是對家人的愛與對美的堅持。

看見家人吃飽滿足的表情，是最棒的成就。

為了身材不被認出是媽媽，而每天努力著。

【2019好朋友野餐日】好聽好吃好逛又好玩

⌾ 時間：3月30日

⌾ 地點：台北大直美堤河濱公園

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