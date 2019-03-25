陪友談判喊「呼哩系」3刀奪2命　空特退伍男遭判無期徒刑

▲2018年6月，三重6打2街頭談判，李男持刀砍人釀2死1重傷 。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區2018年6月間發生街頭殺人案。一名陸軍空特部傘兵退伍的李姓男子陪朋友赴約談判，李男見友人被毆，情急下大喊「呼哩系！」拿出隨身折疊刀衝入人群救人，造成2死1重傷悲劇，經新北地院審理，依殺人及殺人未遂等罪，判李無期徒刑、褫奪公權終身，全案仍可上訴。

▼三重6打2街頭談判釀2死，圖為兇刀。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，2018年6月8日，陸軍傘兵退伍李姓男子得知黃姓友人與謝姓男子發生感情糾紛，陪同黃男前往新北市三重區三和路上的咖啡廳談判，未料，黃男才下車，就被謝男及友人游男、洪男、李男等6人圍毆，情急之下，拿出折疊刀衝入人群救人。

衝突過程中，李男持刀分別刺進游姓男子心臟、洪姓男子頸動脈、李姓男子腰間肝臟部位，造成游、洪2人失血過多死亡，李男傷及肝臟住進加護病房，3刀奪2命1重傷，事後李男躲到汽車旅館清洗血衣、兇刀，不到一天仍被警方循線逮捕。

李男審理時供稱，自己是陸軍空特部傘兵一般義務役退伍，並沒有受過特殊戰技訓練，沒有要致人於死地的意思；折疊刀是平常工作使用，有時拿來切肉用，所以將它扣在鑰匙圈上隨身攜帶，當天一下車看到黃男被圍毆，手裡還拿著鑰匙，衝進人群救人時，不知道折疊刀彈出，並非刻意展開，強調只是「防衛過當」，並無殺人犯意。

法院調查折疊刀質地堅韌，刀刃長達11公分，若刺到胸、頸、腹部，導致死亡機率相當大，但仍大喊「呼哩系！」，並持刀刺向2名被害人的胸、頸，造成死亡，而當時謝男等6人見李持刀攻擊，都嚇到逃跑，顯然並不符合正當防衛。 新北地院認為李男犯行惡劣造成2死1重傷，嚴重危害社會治安，且犯後未向被害人及家屬道歉請求原諒，開庭時還避重就輕，但考量是談判發生的偶發衝突，非預謀殺人，認為尚無剝奪生命、與社會永久隔離的必要，判李男無期徒刑，全案可上訴。