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三重大樓騎樓遭縱火　住戶指認助警速逮縱火伯

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▲▼警方在現場逮獲一名身穿紅色外套的連姓縱火犯，並帶回派出所訊問。（圖／記者趙永博攝）

▲警方在現場逮獲一名身穿紅色外套的連姓縱火犯，並帶回派出所訊問。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市三重區正義北路一處大樓騎樓，24日凌晨3時許突然冒出火煙，火勢一度延燒到騎樓屋頂，民眾路過打119報案，警消趕抵現場後，迅速拉出水線協助滅火，火勢很快就被撲滅，警方隨後在現場，根據目擊民眾的指證，逮捕一名疑似縱火的55歲連姓男子，目前正將人帶回派出所偵訊中。

新北市消防局第三大隊三重分隊分隊長陳立偉表示，勤務中心獲報後立即派遣人車趕抵現場，救難人員發現火勢燃燒在一處鞋子的小型特賣會場，騎樓堆放大量鞋盒、拖鞋等物品，火勢一度波及天花板及隔壁店家，所幸消防人員及時滅火，並未擴大災情，現場燃燒面積約為3坪，詳細火災發生原因及財物損失，仍有待火調人員調查。

警方表示，轄區員警獲報後，經由現場目擊者指證，在正義北路上的一處KTV前，逮獲一名連姓男子，連男疑似心情不佳，以打火機點燃報紙，再燃燒騎樓鞋盒，住戶經過剛好目睹整個過程，便告知到場的員警，員警立即追上前逮捕縱火的男子，並將他帶回派出所偵訊。

警方調查後發現，連男家就住附近，有竊盜前科。目前連男只願意承認以打火機放火，並沒有提到是否與人結怨。詳細縱火原因警方認為還要進一步釐清，訊後警方將以公共危險、毀損等罪名，將男子移送法辦。

▲▼警方在現場逮獲一名身穿紅色外套的連姓縱火犯，並帶回派出所訊問。（圖／記者趙永博攝）

▲消防人員拉起封鎖線，等待火調人員到場調查。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警方在現場逮獲一名身穿紅色外套的連姓縱火犯，並帶回派出所訊問。（圖／記者趙永博攝）

▲地上鞋盒遭到連姓男子縱火後，剩下一片焦黑。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警方在現場逮獲一名身穿紅色外套的連姓縱火犯，並帶回派出所訊問。（圖／記者趙永博攝）

▲消防人員到場拉水線滅火。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：縱火,騎樓,大樓,三重,阿伯

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