17歲高中妹手作仿真小紙袋　各大品牌「握掌心」31萬網友讚翻

▲網友的17歲妹妹全手工製作的迷你紙袋。（圖／翻攝自推特／@katchan_fuk 21）

國際中心／綜合報導

這些手工作品真的太驚人了！日本有一名網友日前在推特分享妹妹做的全手工迷你小紙袋，個個仿真程度都直逼100%。文章PO出後就吸引了31萬名網友前來按讚，大家都忍不住驚呼，「真的太不可思議了！」

日本網友「@katchan_fuk」21日在推特上發布了幾張照片並寫道，「我妹妹真的太靈巧了…」圖片中可以看見各式各樣的紙袋，包括麥當勞、GU、H&M、Uniqlo、Chanel、PLAZA等等，全部都是仿自真實品牌，且不僅外觀、紙袋的提把顏色、粗細的相似度都接近百分百，連內部也做得跟實品一樣，毫無違和感！

▲▼裡裡外外仿真程度100%！（圖／翻攝自推特／@katchan_fuk 21）

該網友表示，這些紙袋的商標、外觀，都是由妹妹親自手繪或剪貼的，雖然很小，但是做得非常牢固和細緻，不放過任何一個小細節。網友補充，妹妹今年只是一位17歲的高中生，能擁有這項非常出色的技能真的很不可思議！該貼文截至目前已經獲得31萬名網友按讚、超過6.5萬次轉發，大家都不禁直呼，「太驚艷了！」、「真的太厲害了」、「好佩服」。

先前該網友也曾經在推特上分享妹妹手作的「迷你紙鶴」，而它的迷你程度甚至可以放在「食指指尖」上，做工非常精細，也讓網友大為讚嘆。

▲網友妹妹之前做的「迷你紙鶴」。（圖／翻攝自推特／@katchan_fuk 21）