全面迎戰民進黨！　國民黨台中立委選戰採「233策略」

▲國民黨台中市黨部主委顏文正表示，將採233提名策略迎戰民進黨。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨從25日起一連5天受理立委候選人領表登記，國民黨台中市黨部主委顏文正25日上午表示，台中市有8個立委選區，依政黨政治，黨部每區都會提名，依黨員同志參選人選多寡以及選情複雜度，分成三階段提名策略，在目前情勢一片看好之際，他將全面迎戰民進黨，他對選情很有信心。

顏文正表示，黨部依選區複雜度和同志參選人選多寡，分成三階段提名8人，也就是233，第一階段最為單純，加上又是現任優先，就是第2選區的顏寬恒、第8選區的江啟臣。

顏說，第二階段提名3人，以原台中市區為主，分別是第4選區（西屯南屯區）、第5選區（北屯北區）和第6選區（中西東南區）。

據了解，第5選區（北屯北區）剛由沈智慧補選成功，應該還是會考量現任者優先，至於第4選區（西屯南屯區），市議員黃馨慧和楊正中都有意願，第6選區（中西東南區）部份，市議員李中也表達強烈意願，第三階段則是原台中縣區，包括第3、7、8選區。

顏文正表示，基於政黨政治，國民黨每一選區都會提名優秀人選，由於目前情勢相當看好，各區都出現2人以上有表達參選意願，因此黨部會透過黨內初選，選出最適合人選，第二、第三提名期程，27日黨中央開會後決定，未來全面迎戰民進黨，他非常有信心。