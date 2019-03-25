代購品忘在機場！她沒拿到貨...同學錢照算　網傻眼獻「療癒大招」

▲普通型OK繃。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

出國如果方便的話，許多人都會拜託朋友幫忙代購些小東西。不過一位女網友就透露，同學不小心把代購的OK繃忘在日本的機場，明明沒有拿到東西，卻還是要跟她收全額費用，讓她相當傻眼。大部分網友看完也都表示「不會付錢」，要原po也拍鈔票的照片給對方，然後說忘記放在哪裡就好。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示日前有位同學到日本家族旅遊，自己也托對方幫忙買一條「液體OK繃」，她也強調「不用刻意買，有看到再順便就好。」沒想到同學後來竟告知，自己不小心把OK繃忘在日本機場的候機室了，不過花掉的220元台幣要照算，讓她當場傻眼又無言，上網尋求網友的意見。

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有網友認為又沒拿到東西，錢應該是不用給，「我不會給，也不會再聯絡！」、「幫你代購是一回事，他自己疏失商品沒帶回來他該自己吸收」、「 一手交錢 一手交貨，沒貨免談」、「確定有買？還是真的忘了啊」、「同學這麼愛計較...那就你付他錢、他賠你錢。東西他弄不見的」、「沒拿到物品還要付錢？下次我也幫妳買好了！」

另外也有人表示「不要買代購」就不會有這些問題，或是乾脆付一付絕交，「就當買教訓吧」、「220元拍照傳過去，說錢已傳過去，請簽收」、「錢的照片給他，說你忘了放在哪裡，有看過等於收到啦」、「220塊錢認清一個朋友，值得！」、「個人會錢照給，畢竟小錢，以後有需要，對方還會願意幫忙」。

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