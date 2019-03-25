想要唯美入浴照！豬隊友拍「浴缸浮頭顱」靈異大片　千人笑噴：哪部我要看

▲這……這是唯美入浴照嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

大部分女孩子都是愛美的，當然會想拍照紀念每個自己最好看的時刻。一名女網友表示，她日前請老公幫忙拍一張很唯美的泡澡入浴照，成果卻彷彿恐怖片海報，讓她超傻眼「搞什麼東西啦！」看到照片後，其他人也笑噴，「怎麼會相信老公的」、「凌晨1點看這個好嚇人」、「我來到靈異公社了嗎？」

「我要抱怨我老公」，一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，她叫對方拍一張很唯美的泡澡照片，「他給我拍一張鬼照片」，並標註「#搞什麼東西啦那個誰」。仔細看看照片，原PO整個人泡在水裡，並將頭靠在浴缸壁上，還拿水槽架放平板看影片，整個人相當愜意。

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▲明明就是愜意泡澡，怎麼好像變恐怖片了啦 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

不過照片看起來卻相當驚悚，只見純白色的浴缸裡竟然浮著一顆頭顱，一頭黑色長髮往後貼在浴缸壁上，乍看彷彿恐怖片會出現的畫面。照片讓許多人驚呼，「真的很像假人頭」、「燈關掉變貞子復活」、「好像命案現場」、「以為有東西要爬出來」、「我差點以為這是靈異公社」、「嚇死，以為命案」。

其他網友則是留言笑回，「笑死欸！漂漂亮亮的頭髮被拍成這樣」、「妳是不是新婚？不然老司機絕對不會相信豬隊友的」、「請問這是哪部鬼片我要看」、「這是泰國鬼片？還是台灣的」、「老公的意思是除了頭髮，其他的不給你們看」、「這真的不能怪你老公」、「七月還沒到，先不要先不要」。

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