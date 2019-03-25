女兒奶娃音：叔叔回去了嗎？　婆婆聽到帶殺氣…媽急澄清：我一打三嘛

▲小孩的童言童語差點害原PO黑掉。（圖／示意照／翻攝stocksnap免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

一名媽媽說，女兒問「叔叔回去了嗎」，讓她感受到婆婆帶有殺氣，所幸後來有解釋清楚。也有爸媽分享小孩的童言童語，「我兒子跟他爸爸說有帥哥哥來家裡了，媽媽還對他笑，還把錢錢都給他。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團表示，當時在公婆家，「這位小四」（女兒）冷不防用奶娃音說話。她還原當下的對話：

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女兒：叔叔勒？

原PO：什麼叔叔？

女兒：叔叔回去了嗎？

（此時已感受到婆婆的氣息帶有殺氣）

原PO：什麼叔叔啦！是foodpxxxa的外送員啦！

▼原PO解釋，因要照顧三個小孩才會叫外送食物。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

此文獲得熱烈迴響，超過5000人按讚，有網友笑說，「媽媽，為什麼foodpxxxa的人每天都會來⋯」；原PO回「我一打三沒時間煮嘛」。還有人表示，「公婆心裡疙瘩一大塊了」；原PO回「哈哈，有講清楚了。」

有人開玩笑，「如果女兒再補一句，叔叔一個星期常來2、3天，媽媽就成功陣亡，女兒（小三）就成功篡位。」也有人分享類似經驗，「宅急便來送貨，我兒子跟他爸爸說有帥哥哥來家裡了，媽媽還對他笑，還把錢錢都給他。」