圓山飯店董座出爐！前立委林育生將接任　終結半年懸缺

▲懸缺半年的圓山飯店董事長確定由前立委林育生接任。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

圓山飯店董事長懸缺半年，圓山所屬的財團法人台灣敦睦聯誼會預計29日召開董事會，通過林育生出任董事長。前立委林育生在政界有豐富經歷，同時也是個專業經理人，在經營管理擁有獨到見解，擅於產業發展的宏觀佈局。

據了解，圓山自去年9月前董座張學舜前往台北101任董座後，即由交通部政次王國材代理董座，至今已接近半年時間，日前交通部才將人選提報至行政院核定，2月農曆年後即傳出圓山飯店董座將由林育生出任，行政院長蘇貞昌在19日晚間核定，20日由行政院發言人Kolas Yotaka證實。

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林育生先後擔任過國大代表、立法委員及立法院、行政院顧問，並為芝林關係企業創辦人目前擔任營運。他表示， 接下財團法人台灣敦睦聯誼會董事長一職後，他將以自己企業經營與管理的務實驗來提升台北圓山大飯店、高雄飯店以及圓山聯誼會的競爭力，打造出更亮眼圓山大飯店並與政府及台灣觀光業界攜手合作，帶動精緻產的發展。

▼圓山飯店董事長一職懸缺半年。（圖／記者湯興漢攝）

林育生學經歷簡介

出生日期：1957年10月28日（現年62歲）

學歷：

國立中山大學海洋環境及工程系博士

國立政治大學商院經營管理碩士

國立中山大學社會科院高階公共政策碩士

國立台灣大學農業推廣系士

經歷：

芝林關係企業 (芝林生技、博成科澎海洋）創辦人丶營運顧問

南屏廣播電台創辦人

行政院顧問

立法院顧問

第三屆國大代表

第五、六屆立法委員