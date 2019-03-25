　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

倒數計時！蘋果春季發表會26號凌晨登場　亮點一次看

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼2019 Apple春季發表會。（圖／翻攝自Apple官網）

▲2019 Apple春季發表會亮點預測一次看。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

蘋果春季發表會終於要在台灣時間明（26）日凌晨1點登場了！根據蘋果官網所顯示的資訊，本次發表會地點選在加州Apple Park的賈伯斯劇院（Steve Jobs Theater），且本次的主題「It’s show time.」似乎暗指這次的重點可能不是硬體而是「服務」。

綜合外電報導皆指出，這次的發表會要「Show」的東西將會是以服務為主，且應該就是傳聞中的Apple News和串流媒體服務。

在Apple News方面，用戶可以月繳9.99美元（約台幣300元）的方式，無限閱讀《華爾街日報》、《華盛頓郵報》和《紐約時報》等媒體的付費內容，但具體合作的新聞媒體有誰還不清楚。

至於串流媒體服務方面，根據華爾街日報報導指出，用戶亦可用月繳9.99美元的方式，來訂閱HBO、Showtime（美國的付費有線電視網）、Starz的電視影集；另外，外傳蘋果已有多項自製節目正在進行製作，有些甚至已經開始拍攝，因此在這次的發表會上，極有可能介紹這項服務，但離正式上線恐怕還需要幾個月的時間。

除了軟體　還有AirPower、iPod Touch 7、iPhone SE 2可期待
雖然外傳這次的發表會將以軟體服務為主，不過由於上周蘋果官方一連三天發布了iPad Air、iPad mini、iMac，以及AirPods 2等硬體更新，但是果粉期盼已久的AirPower與iPod Touch 7卻遲遲未現蹤，因此果粉們仍期待在發表會上可看見此二項產品亮相。

▼蘋果在上週無預警地發布AirPods 2。（圖／翻攝自Apple官網）

▲▼AirPods 2。（圖／翻攝自Apple官網）

除此之外，謠傳已久的iPhone SE 2也很可能在明天的發表會中出現！有眼尖的網友發現，iPhone客製化保護殼平台CASETIFY幾天前無預警地出現「iPhone SE 2 CASE Collection coming soon.」似乎暗指著iPhone SE 2真的要問世了。另外像是阿里巴巴的平台上也突然出現了iPhone SE 2的購買介面，甚至還明確地標示出Face ID瀏海距離。

▼iPhone SE 2保護殼突然出現在CASETIFY網站。（圖／翻攝自CASETIFY網站）

▲▼iPhone SE 2保護殼。（圖／翻攝自CASETIFY網站）

雖然通常在春季發表會中不會出現iPhone產品，不過有批踢踢網友指出，第一代iPhone SE就是在2016年3月1日推出的產品，因此在春季發表會中發表iPhone SE 2也是不無可能。

ET快訊
柯震東爆「分手18歲白富美學霸」　崩潰告白：不會再愛了…謝謝
帶2子超商ATM領太久！排隊男火大揮拳　他返家後暴斃

關鍵字：蘋果春季發表會,Apple News,AirPower,iPod Touch 7,iPhone SE 2

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone SE 2可望發表！保護殼廠商率先走漏風聲

支援雙向無線充電！新iPhone配備、功能再爆料

倒數計時！蘋果春季發表會26號凌晨登場　亮點一次看

他把iPhone放入攪拌機攪碎　得出4萬童工賣命挖礦真相

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　 醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

宋念宇《暗戀你》「是王嘉爾的菜」　蕭敬騰直接點名：孟楠該出場了！

熬夜23點後才睡「直毀7部位」　專家提醒：補眠再久都難彌補

速霸陸打滑煞不住右切噴飛　酒駕男墜30m慘死驚悚瞬間曝光

柯基扭屁勇闖「飲料瓶迷宮陣」　無損障礙物完美通關領獎勵

iPhone SE 2可望發表！保護殼廠商率先走漏風聲

支援雙向無線充電！新iPhone配備、功能再爆料

倒數計時！蘋果春季發表會26號凌晨登場　亮點一次看

他把iPhone放入攪拌機攪碎　得出4萬童工賣命挖礦真相

福袋再現！吃最狂特規牛排+抽幸福購屋基金400萬

大人小孩失心瘋！台中樂高積木主題餐廳　激推「秘製炸雞」

歧視掰掰！迪士尼小飛象也走「怪美風」

美軍艦二度穿過台灣海峽　聲明：維護印太地區自由開放

哈日族爽！一銀換匯優惠　換30萬日圓省一碗拉麵錢

是演出還是獻媚？勝利鄭俊英反映韓演藝圈扭曲的「女體經濟」

奇美博物館野餐日 音樂表演輕鬆愜意度假日

建中生到國外念書人數3種版本吵不停！教育部說出真相了

2寶媽被親戚數落「家裡亂、身材走樣」...半夜餵奶偷哭！4千人心疼力挺

韓國瑜「梅毒說」惹怒蘇貞昌　孫大千酸：行政院長不是有責任維護主權？

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　1天監看10次...2年私生活全曝光

3C家電熱門新聞

他把iPhone放入攪拌機攪碎..

新iPhone配備、功能再爆料

蘋果春季發表會亮點預測一次看

蘋果官網舊換新iPhone X..

保護殼廠商率先走漏iPhone..

網友盛讚華碩ZenFone 5..

華為官網曝光P30　規格外型全..

奇美推「電視買一送一」限時4天

小米9、紅米Note 7 3/..

Nvidia推出史上最強繪畫A..

醜爆了！供應鏈證實新iPhon..

想在YouTube搜到A片？請..

HP持續以提供雲端產品服務為目..

Google Play 210..

更多熱門

相關新聞

保護殼廠商率先走漏iPhone SE 2風聲

一直被視為小尺寸iPhone愛好者的經典產品iPhone SE系列已經許久未進行更新，近來總是有不少該產品線將大復活的傳聞，但總是雷聲大雨點小，但這次蘋果可能真的要推出iPhone SE 2了！知名保護殼廠商被發現官網已有iPhone SE 2保護殼的專頁，再度掀起討論話題。

庫克推特宣傳iPad mini、AirPods

新iOS 12.2 Beta出現無線充電代碼

AirPods無線充電盒　15分鐘就能充飽

AirPods 2將在3/29開賣

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

高雄氣爆人孔蓋炸凹停電　網嚇：該不該逃！

路路遭哥哥好友「性侵長達1年」

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

一拳超人鍛鍊法是真的！大肚男練30天成果超驚人

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」

《與惡》首集PTT刷爆！網跪：哭慘了

被公公撩到害羞！媳婦：老公還沒回來

快訊／北市驚傳命案！男「脖繞紅繩」全身刀傷…屋內躺女屍

超商ATM領太久挨打　他1hr後暴斃

小甜甜無P照曝光「真實身材」現形

蔡凡熙突PO：穩定交往中！　對象「是男的」

江蘇巨爆　救難隊：罹難者恐汽化

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！

高雄氣爆人孔蓋深夜炸飛　上千戶停電

生理期曖昧男關心　下秒讓蘿莉塔幻滅

更多

最夯影音

更多

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面