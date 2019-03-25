倒數計時！蘋果春季發表會26號凌晨登場　亮點一次看

▲2019 Apple春季發表會亮點預測一次看。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

蘋果春季發表會終於要在台灣時間明（26）日凌晨1點登場了！根據蘋果官網所顯示的資訊，本次發表會地點選在加州Apple Park的賈伯斯劇院（Steve Jobs Theater），且本次的主題「It’s show time.」似乎暗指這次的重點可能不是硬體而是「服務」。

綜合外電報導皆指出，這次的發表會要「Show」的東西將會是以服務為主，且應該就是傳聞中的Apple News和串流媒體服務。

在Apple News方面，用戶可以月繳9.99美元（約台幣300元）的方式，無限閱讀《華爾街日報》、《華盛頓郵報》和《紐約時報》等媒體的付費內容，但具體合作的新聞媒體有誰還不清楚。

至於串流媒體服務方面，根據華爾街日報報導指出，用戶亦可用月繳9.99美元的方式，來訂閱HBO、Showtime（美國的付費有線電視網）、Starz的電視影集；另外，外傳蘋果已有多項自製節目正在進行製作，有些甚至已經開始拍攝，因此在這次的發表會上，極有可能介紹這項服務，但離正式上線恐怕還需要幾個月的時間。

除了軟體 還有AirPower、iPod Touch 7、iPhone SE 2可期待

雖然外傳這次的發表會將以軟體服務為主，不過由於上周蘋果官方一連三天發布了iPad Air、iPad mini、iMac，以及AirPods 2等硬體更新，但是果粉期盼已久的AirPower與iPod Touch 7卻遲遲未現蹤，因此果粉們仍期待在發表會上可看見此二項產品亮相。

▼蘋果在上週無預警地發布AirPods 2。（圖／翻攝自Apple官網）

除此之外，謠傳已久的iPhone SE 2也很可能在明天的發表會中出現！有眼尖的網友發現，iPhone客製化保護殼平台CASETIFY幾天前無預警地出現「iPhone SE 2 CASE Collection coming soon.」似乎暗指著iPhone SE 2真的要問世了。另外像是阿里巴巴的平台上也突然出現了iPhone SE 2的購買介面，甚至還明確地標示出Face ID瀏海距離。

▼iPhone SE 2保護殼突然出現在CASETIFY網站。（圖／翻攝自CASETIFY網站）

雖然通常在春季發表會中不會出現iPhone產品，不過有批踢踢網友指出，第一代iPhone SE就是在2016年3月1日推出的產品，因此在春季發表會中發表iPhone SE 2也是不無可能。