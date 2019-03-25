最後一天！台大須交「校長遴選檢討」報告　學者8千字揭過失

▲台大校長管中閔就職後爭議仍不斷。（示意圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／台北報導

前教育部長葉俊榮去年底宣布「勉予聘用」管中閔後，似乎宣告台大校長遴選案落幕，不過爭議至今仍然存在，像是今（25）日台大應送交檢討報告並對外說明，但校方至今遲遲沒有動作。由學者群成立的「新前景公民智庫」也將提交8000字報告給教育部，詳述台大校長遴選瑕疵及過失。

台大校長遴選爭議延宕近一年，葉俊榮2018年12月24日宣布聘管後終結「卡管」爭議，但書是台大必須在3個月內提檢討報告，也就是台大最慢須在今日最後一天的截止期限前上繳報告，並適時對外說明。

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▲台大日前舉行校務會議，管中閔主持說明校長遴選風波。（圖／記者崔至雲攝）

由台大、輔大等部分學者組織的「新前景公民智庫」指出，教育部聘管公文中提到，台大校長遴選未盡周延，且遴委會怠於補正瑕疵，不承認台大校長領導正當性。智庫預計今日送出「台大校長遴選檢討報告（一）遴選委員會的問題、檢討及建議」，提供8700多字的調查內容給教育部。

這份建議報告中指，台大遴委會程序及瑕疵，如關鍵隱瞞管中閔獨立董事兼職，又與遴委之一的蔡明興產生利益迴避問題，更發現高達86％遴委由校方直接或間接操控，違反大學法制定的校內代表不過半原則等。