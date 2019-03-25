快訊／陸「惠台」大禮包！　韓國瑜深圳首發簽下近10億訂單

記者蔡浩祥、吳奕靖／深圳報導

拚經濟馬不停蹄，高雄市長韓國瑜24日抵深圳會見市委書記王偉中，繼日前在香港、澳門簽下近1億美金訂單，25日接續在深圳海吉星農產物流園簽下2億人民幣（約合新台幣9.2億元）訂單，累積迄今，韓國瑜此行簽下的訂單已近新台幣44億元。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜在國台辦聯絡局長劉軍川、廣東省台辦主任黃耿成陪同下，簽下該訂單，訂單細節，包括：深圳企業自簽約日起4年内，採購高雄出產的農產鲜果蔬菜及其製成品；海吉星提供2個攤位販售高雄出產的農產鲜果蔬菜及其製成品，自簽約日起2年。

韓國瑜一行22日首訪香港，簽下了8張4年的農漁產品與加工品銷售合約，總計新台幣26.71億元，接著訪問團23日抵達澳門，成功與澳門49個單位簽下27份訂單，包括蔬果、花卉、醫療等價值約7.3億元台幣合作訂單，總計光是港澳2日，已累積近台幣34億訂單。

▲韓國瑜日前在香港、澳門簽下農、漁及花卉訂單，已累積達新台幣34億。（圖／記者蔡浩祥攝）

被問到是否可能突破50億？韓國瑜坦言，還是希望能在深圳簽到訂單，希望農、漁民朋友把東西賣出去，再來買肥料、飼料等生產所需，經濟就會活起來，期待接下來深圳、廈門簽到更多。

事實上，在韓國瑜赴港澳深廈之前，廣東潮州連都貿易公司與高雄市農會、漁會簽約，宣佈未來一年內，將採購高達10億元的高雄農漁產品，這也是韓國瑜上任以來，最高金額的農漁採購訂單。

連都貿易公司董事長歐德壯表示，公司多年致力農漁產品等商品貿易，深耕珠三角等各大商業貿易市場，有信心將台灣農漁產品，從潮州港引入廣東，以滿足廣東對台灣農漁產品日益龐大的市場需求。