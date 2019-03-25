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G7首國簽下去！　BBC分析：一帶一路對義大利有何好處？

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▲▼習近平與義大利總理孔蒂在羅馬會面。（圖／路透）

▲習近平與義大利總理孔蒂在羅馬會面。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

中國大陸國家主席習近平訪問羅馬期間，中義兩國簽署29項協議，累計總價值高達25億歐元，義大利也成為首個加入中國大陸「一帶一路」倡議的發達國家，引發義大利的西方盟友擔憂。

英國廣播公司（BBC）分析，義大利雖然是七大工業國集團（G7）成員，也是世界十大經濟體之一，但羅馬目前正處於奇妙處境，而義大利的經濟也完全稱不上繁榮。義大利自2018年陷入經濟衰退，也是歐洲國債最高的國家。義大利民粹主義政黨五星運動原先帶著高支出計畫與歐盟對峙，但其後也不得不撤回。另一方面，熱那亞去年8月發生高架橋倒塌事件，造成數十人死亡，使義大利薄弱的基礎建設成為一大政治話題。

義大利副總理、五星運動黨領袖迪馬約（Luigi Di Maio）代表簽署框架協議，使義大利正式成為一帶一路的一員。之後，中義兩國部長級官員簽署了能源、金融、農產品等眾多領域的一系列協議，此外義大利能源、工程等企業也簽下協議，令他們獲准進入中國大陸市場；中國交通建設公司則獲准進入第里雅斯特港，使中歐與東歐連通，另外中國也會參與熱那亞港發展項目。

對於西方盟友的批評，迪馬約在記者會上說，「義大利率先抵達絲路，於是其他歐洲國家隊我們的貿易採取批判性立場」。不過迪馬約仍說，「。我們仍然堅定地留在歐洲與大西洋的聯盟當中，也仍是美國在北約的盟友。」

對此，義大利政府內部也有異議傳出。右翼政黨聯盟黨（League）副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）過去就曾表態，不願看到外國企業「殖民義大利」，此次他也刻意缺席官方簽署儀式。

「一帶一路倡議」涉及大量由中國出資的全球重大基礎建設，目的是加速中國商品流通到國際市場的速度，但也被批評者視為是中國加強地緣政治與戰略影響力的計畫。

另外，雖然各參與國獲得了原本缺乏的公路、鐵路、航空等基礎建設，但也因此累積了相當高額的債務，引發債務國和西方國家擔憂。

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