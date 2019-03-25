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NOVA情報誌／電競「視界」 飆速神助攻！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

（圖／NOVA情報誌提供）

圖、文／NOVA情報誌

今年顯示器「DisPlayHDR」認證全面上身，四大天王蛻變為新五虎悍將，伴隨曲面沉浸體驗，養眼「大」器畫面，持續顛覆視覺想像！

森77，又被幹掉了，以後再也不「吃雞」了！吃雞？現在不是流行豬瘟，難道雞雞也出問題（驚）？小姐，咳咳，注意妳的用詞，這雞啥…好像有些不雅！我說的吃雞，是指流行的PUBG射擊遊戲，明明哥技術練的很可以，又剛花重本升級高階顯卡，還常常被莫名擊殺，感覺對方總比我快一步，怪、難道沒安太歲？


吼、這種事不用安太歲，直接問本太座就搞定，沒聽人說術業有專攻，現在打遊戲都嘛用電競專用螢幕，酷炫「速速」上桌，比神隊友還要猛，幫你助攻秒殺對手超犀利，戰力瞬間提升，還超養眼大器，視覺視野雙舒爽，你看看你，還笨笨的死守古董牌螢幕，難怪雞雞被幹掉！我重申一次，是吃雞！看來真的是敗在螢幕，那就迎合潮流「敗」一台電競新機唄！太棒了，本小姐以後追劇終於也有新螢幕可看了！ㄟ～好像有點被框的感覺！哈、剛剛好，就當成學費，重點螢幕款式百百種，記得精挑嚴選做好功課，錢花刀口別瞎買，若不想當真正冤大頭，快聽聽小編專家怎麼說！

螢幕視界三國鼎立 面板技術三分天下

俗語說「嫌貨才是買貨人」，想買好貨，必須先懂貨！早期液晶顯示器種類單純，充其量僅分為商用與家用機種；近年來受到電競風潮帶動，顯示器開始走向分工專精化，無論使用類型與面板技術變多元，甚至有些複雜，讓不少消費者霧裡看花，搞不太清楚！

說起目前市場上螢幕類型，大致劃分「電競專用型、曲面跨界型、時尚美學型」三大範疇。「電競專業型」主要迎合電競選手與中高度遊戲愛好，特點追求速度、高刷新率與搭載各項嶄新技術規格；「曲面跨界型」特色採用讓視覺沉浸包圍的1800R等曲率面板，並兼顧廣色域、廣視角與高刷新率，契合喜歡打遊戲與同時追劇影音玩家，因此定位為跨界。「時尚美學型」鎖定一般生活大眾，訴求極窄邊框與超薄機身，外觀簡約易擺設與融入居家裝潢。當然除這三大類型，市場還有另一專為攝影師、設計師量身的「專業顯示型」，主打高廣色域與精準色彩，通過Delta E ≤3以下色彩檢測標準，讓螢幕看到的與印出來差異極小，這類專業顯色器需求有逐步升溫態勢，值得後續觀察。

豈止螢幕三國鼎立，面板技術也三分天下！市面上常常聽到螢幕有「IPS、VA、TN」這三大面板技術，當然也要搞懂各自優缺點與定位。「IPS面板」大家應該很熟悉，廣泛應用在筆電與手機，優點色彩最漂亮，178度廣視角，刷新率可達144Hz以上，但原生反應時間較慢，約4-8毫秒。「VA面板」最大特色可做曲面，坊間曲面螢幕基本上都採用這技術，色域表現優，約略次於IPS面板，但對比度最好，影像暗部細節表現最佳，刷新率亦達144Hz以上，反應時間為1-4毫秒。「TN面板」優點反應時間最快，原生高達1毫秒，並做到業界最快240Hz刷新率，儘管廣視角與色澤表現最差，有點蒙上一層白霧感，但因比賽注重流暢度與反應，仍是目前電競選手最愛用的面板技術。可留意的是傳聞IPS面板下半年就會推向240Hz高刷新率，反應時間透過特殊軟體也能模擬到1毫秒，如此一來TN面板優勢不再，預期未來IPS面板將更強勢普及。

（圖／NOVA情報誌提供）

電競五虎聲勢浩大 HDR認證大放異彩

雖然顯示器各山頭林立，但「電競螢幕」依舊是市場話題霸主與廣大遊戲族鎖定重點！想冠上「電競」二字，當然需具備一定條件！從去年起電競螢幕就訴求四大特色「FHD/2K/4K高解析、144Hz以上高刷新率、高色彩or高廣角、nVIDIA G-SYNC/AMD FreeSync技術相容」，業界俗稱為四大天王。好消息從2019年起，還將新增「HDR顯示認證」，讓四大天王蛻變為新電競五虎標竿！

這電競五虎悍將涵蓋高中低階，價格級距從萬元上下到六萬元旗艦頂規款都有。就解析度來說，目前中堅主流仍為2K解析，高階為4K，但今年4K機種數量增多，成本降低，可望並往中階等級靠攏，值得期待。攸關遊戲高速畫面流暢無殘影與斷層感的高刷新率，144Hz為門檻基準，今年持續往165Hz、240Hz攻頂，特別是剛剛提到的IPS面板。高色彩與廣視角則不用多說，至於電競機必備的Sync相容技術，主要解決高速動作下的延遲與鋸齒狀，有些機種標示G-SYNC，有些機種為AMD FreeSync，差別在於對應電腦內的顯卡類型，若是nVIDIA顯卡掛玩家，需搭G-SYNC；AMD顯卡則搭配FreeSync，才能讓英雄有用武之地，這點需留意！

堪稱今年電競螢幕最大話題的「DisPlayHDR認證」，如虎添翼將全面導入各品牌新機中。DisPlayHDR是美國VESA視訊電子協會針對HDR（高動態範圍）制定的認證標準，明確規範出亮度、色域、全白到全黑驅動電壓反應時間…等，並定義出HDR 400、HDR 600和HDR 1000三種級別，以最高層級HDR 1000而言，意指將影像亮度提高到1000 nits，優點讓黑暗畫面中視覺與細節一目瞭然，就算敵人躲在暗處依舊見光死，無需再瞎猜盲射，對遊戲玩家帶來頗大幫助。

（圖／NOVA情報誌提供）

尺寸開大視野玩寬 釐清需求品牌服務

「大螢幕好處帶來更養眼沉浸視覺體驗！」好消息今年大尺寸滲透更明顯，將從市場主力的泛24吋，開始往27吋走，甚至推升到32吋；同時不少品牌還會推出超大49吋或65吋機型，搶攻TV Game市場。同時出現更多「超寬版」異形面板螢幕，像是21：9或32：9，優點便於多工使用與分割多螢幕，同時串接或播放不同裝置遊戲畫面，玩起來更過癮！

「要如何聰明購？」首先好好釐清個人需求用途，平常打遊戲多？還是一半遊戲一半追劇？是否需精準色彩？鎖定最速配的螢幕類型與面板技術，接著掂掂自己荷包，圈選出符合預算範圍機種，並依據實際觀賞距離，選擇最合宜尺寸，同時審慎考量品牌信任度與售後服務保固，因螢幕一用就好幾年，如此就萬無一失。

（圖／NOVA情報誌提供）

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw

（圖／NOVA情報誌提供）

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關鍵字：nova情報誌,電競螢幕,曲面螢幕,窄邊框,ACER,ASUS,AOC,VIEWSONIC,CHIMEI

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