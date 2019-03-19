NOVA情報誌／運動樂此不疲　耳機活力Fun送

圖、文／NOVA情報誌

好動世代徹底解Fun！訓練良師益友「真無線」自由無束縛、高性價「藍牙運動耳機」兼備長效好感，還有「有線款」入門享樂零門檻！

隨著健康意識抬頭，台灣吹起一股全民運動風潮，許多人除了跑健身房重訓，也熱愛戶外運動，無論是騎單車、路跑甚至挑戰馬拉松，不僅強健身心，更重要的是追求完美體態。而運動愛好者中不乏熱愛音樂族群，聆聽音樂也能為運動員帶來活力和增加爆發力，為了同時滿足運動與聆樂需求，眾多運動耳機一應俱全、陣容一字排開！

目前運動型耳機以真無線耳機為主流，耳罩式耳機較為稀少，為了抵抗運動時的搖晃，耳罩式耳機勢必要箍得更緊才不致脫落，容易造成不適感，另也有藍牙無線和有線運動耳機等多種選擇，其中，又以入耳式設計為多，其隔音效果較佳，可讓運動者更專注於自身鍛鍊中，但若是處在非封閉的運動環境下，則可能因忽略外在環境而帶來危險，需特別注意，然而，其固定方式又可分為耳掛式和耳塞式兩種。

由於現階段運動耳機市場呈現百家爭鳴態勢，人們追求便利、美聲之餘，更要在意運動時的安全性，因此，陸陸續續有一些新款的運動耳機產品逐漸針對安全性進行強化，例如耳機搭載Ambient Sound環境音模式，能調整接收周圍環境聲強弱程度，進而掌握音樂與環境音的相互關係，又或SOCIAL語音模式，即使戴著耳機依舊能與旁人溝通無礙，再加上許多研究報告顯示，運動時聽節奏性強的音樂能有效幫助鍛鍊成效，對此，當從事較靜態運動便能啟動Noise Cancelling降噪模式，於音樂饗宴中專注於每一個動作。

此外近年來AI人工智慧議題熱度不減反增，真無線運動耳機需求也居高不下，音響大廠在解決真無線耳機的高耗電和音訊延遲痛點之餘，下一步亦不排除結合生物辨識技術，開發出功能更為完善智能型真無線運動耳機，舉例來說，透過耳機內建心率感應器，監測跑者平均速度、距離與燃燒的卡路里指數等多項資訊，搭配應用程式將運動訊息和體能變化記錄追蹤，不但讓運動耳機身兼多職，亦減輕運動人士外出運動負擔。





本月潮品集「運動耳機」大不同

市面上的耳機品項類別繁多，外型各有特色，而聲音表現也隨著各家廠商的調校技術有所不同，舉凡強調人聲表現的流行音樂或是中低音突出的電子音樂等，對於消費者而言，不難找到符合自己聆聽需求的產品，但唯獨運動類型的耳機自成一格，原因無它，在激烈運動的過程中，如何確保耳機不從耳朵上脫落，是最重要任務，甚至某種程度上，還會比音質表現還來得更重要。因此，配戴穩定性是運動耳機不可或缺的關鍵要素，一旦耳機掉落，影響的可不只聽不到音樂，整個運動節奏也會被打亂，嚴重還會造成運動傷害，因小失大，所以一般運動耳機多數會採特殊耳翼或耳掛結構、多尺寸耳塞配件及輕巧體積等功能性設計，藉以加強配戴牢固性。

由於人體的汗水摻雜著鹽分和油脂，對於電子類產品具有腐蝕性，再加上應用於戶外環境，也有被雨水沾濕和容易沾附灰塵的風險，後續若沒有清理得當，很快就會積上一層污垢，間接影響產品使用壽命，為了使運動耳機可以長久使用，具備防汗及防潑水機能性，也是運動耳機必備條件之一。

耳目一新「真無線運動耳機」大躍進

自從蘋果在手機上取消3.5mm 耳機孔並推出 AirPods 後，耳機市場也陸續跟進推出真無線耳機產品，尤其於去年起許多大品牌發表真無線形式耳機產品，優點對於運動人士來說，更有效避免運動時因線材晃動所產生不適感，無論是主打運動專用或以音質先決的真無線耳機，其運作原理主要仍以藍牙方式將播放設備與一只主耳機進行配對連接，接著主耳機再將音訊傳遞至副耳機，但由於兩只耳機本體間並無再透過一條纜線連接左右耳，因此，為平衡左右耳同步率，故會降低耳機與播放設備間的速度，也形成真無線耳機普遍常見的延遲問題，在觀賞影片或玩遊戲時感受特別明顯。

目前各廠解決之道，大多是在主副耳機中應用短距高頻的無線電技術─NFMI近磁場感應技術，有助於左右耳機設備間形成耦合緊密且功耗低的非傳播磁場，結合其低延遲特性，改善聲音與影像不同步的問題，不過傳輸距離短，拿下單耳則易斷線，對於真無線耳機依舊無法完全解決，好消息是高通在去年CES上便提出解決方案，先是有QCC5100晶片組和後來評價版的QCC3026藍牙晶片，搭配S845處理器輔助，即能從播放設備發射端同時傳送訊號給左右耳，其又稱為TWS+（True Wireless Stereo Plus）技術，有望徹底解決耗電量與延遲疑慮。

A. 耳機類型─目前市面運動耳機可分類為主流的真無線運動耳機（左）、藍牙無線運動耳機（中），以及有線運動耳機（右），三種皆以入耳式設計，搭配耳翼或鯊魚鰭耳套居多，有助於固定雙耳中激烈運動不易掉落。

B. 連結方式─無論無線藍牙或真無線多以藍牙4.0或4.2版本為主，另亦有搭載達藍牙5.0的版本，隨著版本升級，有效傳輸距離增加且功耗更低，帶來省電效果。

C. 續航表現─藍牙無線運動耳機電力表現大多落在8小時至最長12小時；真無線耳機則約僅3至5小時續航力，通常需仰賴充電盒提供額外電力；有線運動耳機主要以3.5mm或Type-C接口連接放裝置，無續航力問題。

D. 操控方式─有線運動耳機主要透過線控裝置上的按鍵調整音量大小、音樂播放與開關機；藍牙無線運動耳機通常採線控或耳機機身按鍵控制兩種形式；真無線運動耳機按鍵較少，往往依據點擊次數分別啟動不同操控功能，另也可藉由內建語音助理代勞切換曲目或音量大小。

E. 配件─三種均依據不同耳「型」打造出符合人體工學的耳廓設計，藉以提昇耳塞的貼耳度及穩固，同時也提供最少S、M、L三種耳塞與耳勾尺寸供替換。

金頭腦激盪

真無運動耳機的無線束縛便利性是藍牙無線和有線運動耳機所無法企及，短短幾年已成為當今主流運動聆聽設備，即便如此，真無線運動耳機也有先天限制，首先是電力短，畢竟相較典型的藍牙無線耳機，兩耳需獨立電池供電，進而影響整體使用續航力，目前多數真無線耳機電量約在3-5小時間，對比傳統的頸掛型模組藍牙耳機可達10小時以上，單次續航力比較差，遑論有線耳機更無電力不足的困擾，因此，真無線運動耳機充電收納盒皆內建鋰電池來提供額外電力。

金手指神算

運動耳機產品類型五花八門，不論是有線或藍牙無線耳機類型，又或從配戴角度細分成入耳式、耳掛式或半開放式等設計，去年起更有真無線耳機加入陣局，價格區間非常大，從百元到頂級萬元應有盡有，例如最平價的有線運動耳機，售價大多落在千元以內，中價位帶的藍牙無線運動耳機則約在1千至3千元間，主流的真無線運動耳機則為5千元以上。

若以色系來看，低調耐髒的黑色仍是大眾選購的主力色，但隨著女性運動人口越來越多，粉色系和淡雅色調也非常受到愛戴。

金智慧助手

Audio-Technica─對於初次使用藍牙運動耳機的使用者來說，可透過「A-T Connect」App內含的導覽功能，快速上手使用，應用程式中也提供了自訂功能，讓運動人士能更進階且靈活的運用，特別的是產品定位功能，可查看真無線耳機最後連線位置，並依地圖標示重回現場尋找。

SONY─目前SONY系列藍牙耳機皆支援搭配「Headphones Connect」App，不僅能更快速連上智慧型手機，同時也具備EQ等化器，可自訂調整重低音等級，進而調整音域的平順度。

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw