　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

「地板好髒」聲控LG家電　華碩推「486限定版」智慧音箱

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲「地板好髒」聲控LG家電　華碩推「486限定版」智慧音箱。（圖／華碩提供）

▲華碩推「486限定版」智慧音箱。（圖／華碩提供／下同）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今天（20日）宣布聯手LG家電、486團購網，將在4月推出「486限定版」智慧音箱，最大特色就是新增語音控制LG智慧家電的功能，只要出一張嘴透過口語化指令，就能使喚清潔機器人、空氣清淨機、除濕機、洗衣機運作。

華碩今年初在台灣上市開賣的智慧音箱「小布」，原本的功能就串聯多家台灣在地內容商，提供像是新聞播報、氣象預報、即時路況更新、英文翻譯、股市訊息，甚至還連結KKBOX音樂服務，直接語音點歌。

▲「地板好髒」聲控LG家電　華碩推「486限定版」智慧音箱。（圖／華碩提供）

現在華碩再推出「486限定版」智慧音箱，讓使用者能以口語化的使用情境聲控LG智慧家電，像是說到「地板好髒」就能使喚清潔機器人，或是講到「家裡空氣好差」就能啟動空氣清淨機。

還有基本的啟動/關閉家電功能，甚至可以詢問「洗衣剩餘時間」，並且結合語音助手雲技能與家電連動的提醒通知功能，將以雲端FOTA的方式陸續更新，創造智慧家庭的使用情境。

這款華碩「486限定版」智慧音箱目前已經開放預購，預計4月中就會陸續出貨，華碩智慧機器人事業處協理王恒聰表示，過去不同品牌的智慧家電無法統一控制，但是華碩已經和多家國際家電大廠合作，未來就是要讓使用者聲控多品牌家電更便利。

▲「地板好髒」聲控LG家電　華碩推「486限定版」智慧音箱。（圖／華碩提供）

ET快訊
100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！鵝蛋臉+圓眼正翻
北海道機場遭爆打！旅行社「給一張衛生紙」排同班機：要告去告
捷運長靴妹是F級女神！「下半身消失」露蜜腿　他PO文釣出本尊

關鍵字：華碩,ASUS,智慧音箱,LG,486團購

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「地板好髒」聲控LG家電　華碩推「486限定版」智慧音箱

新iPod Touch要來了？外媒爆今晚可能偷偷上架

資安業者：多款手機遊戲藏惡意廣告軟體　預估全球1.5億安卓使用者受害

AirPower日子近了？最新iOS 12.2 Beta出現無線充電代碼

宏達電祭開發者大獎豐富VR內容　VIVE PRO EYE獲輝達技術肯定

影／Google+、Inbox掰掰　4月2日終止服務

手機全面1TB時代要來了！等同筆電可儲存250部4GB電影

Apple改款再一波　iMac性能提升2倍、售價41,900 元起

搶灘春假旅遊檔期　中華電日、韓、港澳漫遊上網吃到飽、1天只要98元

NOVA情報誌／運動樂此不疲　耳機活力Fun送

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！ 自動運轉排水、洗化妝刷不用動手

地上銀河！整片山林光舞秀　嘉義縣「螢火蟲季」4月登場

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

慘受鄭俊英牽連..上韓網熱搜　TWICE志效爆機場淚崩

家長違規過馬路！小孩脫手遭撞　網友憤怒：你們全家都是三寶？

「地板好髒」聲控LG家電　華碩推「486限定版」智慧音箱

新iPod Touch要來了？外媒爆今晚可能偷偷上架

資安業者：多款手機遊戲藏惡意廣告軟體　預估全球1.5億安卓使用者受害

AirPower日子近了？最新iOS 12.2 Beta出現無線充電代碼

宏達電祭開發者大獎豐富VR內容　VIVE PRO EYE獲輝達技術肯定

影／Google+、Inbox掰掰　4月2日終止服務

手機全面1TB時代要來了！等同筆電可儲存250部4GB電影

Apple改款再一波　iMac性能提升2倍、售價41,900 元起

搶灘春假旅遊檔期　中華電日、韓、港澳漫遊上網吃到飽、1天只要98元

NOVA情報誌／運動樂此不疲　耳機活力Fun送

會議上翹二郎腿　韓國瑜怒斥官員：像在夏威夷度假

蔡阿嘎當面嗆蔡英文「女版瑪莎」！幹話連發...小英氣到拍桌

桃園環保公司有毒氣體滲出　2名外勞1死1傷

韓國瑜又取消出席！　紐約中華總商會26人好失望

100倍放大版叻沙！馬來西亞必逛美食博物館　檳城美食節4月登場

大負鼠遇蟒蛇被吞畫面曝光！　捕蛇專家：5公斤寵物都難活命...

賴神打「陳定南牌」　陳定南遺孀：以最大的祝福來祝福他

王子倫敦驚失聲！灌2大壺香菜水　照穿4層衣服：對身體很失望

女檢莊珂惠辦案遭控搓乳女被告　最終判決出爐

別再罵愛遲到的人！　研究指出：他們容易成功、活更久

3C家電熱門新聞

醜爆了！供應鏈證實新iPhon..

小米手環4今年上市　功能全面升..

Apple再釋出新款iMac

2019年底手機平均容量將達8..

上市一個月只賣54台　1萬2砍..

新iPod Touch來了？今..

Apple推新iPad Air..

Google+、Inbox掰掰..

Instagram限時動態新介..

雷軍：小米9這次備貨不錯，我們..

AppleCare+確定登台　..

AirPods2018年銷售3..

iPhone是能多厲害？蘋果公..

三星S10+摔機實測　陶瓷機身..

更多熱門

相關新聞

華碩奪南非電競筆電龍頭　東非筆電前三強

華碩（2357）今天（18日）宣布，根據市調報告顯示，華碩目前奪得南非電競筆電龍頭，拿下28%的市佔率，並在東非肯亞消費性筆電市場也站穩前三強，拿下20%的市佔成績，至今非洲市場版圖已經擴張到8個國家。

華碩巴西發表QSiP智慧手機「ZenFone Max Shot」

首款採高通封裝智慧機　巴西亮相

華碩日本推平價上網「ZenSIM」搶電信服務

華碩2月營收年減16%　電競穩攻東歐市佔龍頭

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

「佳里小7店員」結帳突跑走！下一幕暖爆

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！鵝蛋臉+圓眼正翻

國會惡狼硬上2女記者　「不舉」未得逞

吳亞馨飯店掉半球…鏡面反射「半裸男」！

雲林醫北海道被打到腦震盪　「到台灣繼續打」

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭邊上吊死在豬圈

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

細菌人的牙齒不是牙齒！《麵包超人》31年新發現

法比歐認愛翹臀台灣妹！「2舉動寵翻女友」

台灣有變嗎？他列17條小英政績：選對人了

極品辣媽抱兒子洗澡「邪惡雪球照」！　95％激似曾愷玹

快訊／三重深夜傳槍響！惡煞談判開槍燒車

辜莞允露美胸「貼上小鐘」　男粉暴動：碰到了

林依晨辣曬「比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

更多

最夯影音

更多

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面