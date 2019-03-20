「地板好髒」聲控LG家電　華碩推「486限定版」智慧音箱

▲華碩推「486限定版」智慧音箱。（圖／華碩提供／下同）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今天（20日）宣布聯手LG家電、486團購網，將在4月推出「486限定版」智慧音箱，最大特色就是新增語音控制LG智慧家電的功能，只要出一張嘴透過口語化指令，就能使喚清潔機器人、空氣清淨機、除濕機、洗衣機運作。

華碩今年初在台灣上市開賣的智慧音箱「小布」，原本的功能就串聯多家台灣在地內容商，提供像是新聞播報、氣象預報、即時路況更新、英文翻譯、股市訊息，甚至還連結KKBOX音樂服務，直接語音點歌。

現在華碩再推出「486限定版」智慧音箱，讓使用者能以口語化的使用情境聲控LG智慧家電，像是說到「地板好髒」就能使喚清潔機器人，或是講到「家裡空氣好差」就能啟動空氣清淨機。

還有基本的啟動/關閉家電功能，甚至可以詢問「洗衣剩餘時間」，並且結合語音助手雲技能與家電連動的提醒通知功能，將以雲端FOTA的方式陸續更新，創造智慧家庭的使用情境。

這款華碩「486限定版」智慧音箱目前已經開放預購，預計4月中就會陸續出貨，華碩智慧機器人事業處協理王恒聰表示，過去不同品牌的智慧家電無法統一控制，但是華碩已經和多家國際家電大廠合作，未來就是要讓使用者聲控多品牌家電更便利。