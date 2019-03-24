影／甘肅中學老師改編網紅舞　領400學生齊跳動作超整齊

記者馬叔安／綜合報導

甘肅平涼中學老師張冠男在課間操期間帶領400名學生一起跳他改編的「網紅舞」，學生們整齊劃一的動作和動感的舞步引發關注。張冠男表示，網紅舞的教學是從去年時開始，學生們對傳統的廣播體操很反感，而他在網路上看到很好的點子和音樂後，就將其改編組合後教給學生們。

在曝光的影片中，可以看到廣場上排列整齊的學生們，身穿藍色校服，隨著音樂一下，立刻跟隨前方的帶舞者開始手舞足蹈，所跳的舞步依稀能看出都是網紅們經常跳的風格，全場動作整齊劃一。

▲甘肅中學教師帶領400名學生跳改編的「網紅舞」。（圖／翻攝自梨視頻）

張冠男說，「現在孩子的思考思想各方面，受到網絡的現代化推動」，喜歡快節奏、陽光、大氣，充滿時尚感的東西，「看到網上很好的點子和音樂，覺得人家動作非常漂亮，又能起到件深的作用，我就把網絡上的一些東西，經過自己稍微改編組合，然後教給學生。」

據了解，大陸的中小在校學生都要進行「課間操」，一般是在每天上午第二和第三節課之間進行，時間為20分鐘，目的是幫助學生們消除緊張學習後所產生的疲勞，使大腦得到積極的休息，提高學習效率。近年來也有不少學校或老師將課間操加入創意或流行元素，增加學生的參與意願與效果。