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超解氣！鹿人真實改編「恐龍家長與他們的產物」引爆共鳴：台灣特產

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生活中心／綜合報導

「我們家教很好，小孩才不會亂打人，都是別人的錯！」經典名言一出，八九不離十是怪獸家長，網路圖文作家《鹿人》近日在臉書上分享一則惡搞影片，就特別以怪獸家長養出的小孩做為主題，諷刺小屁孩之所以能夠「三進化」成大屁孩家長的責任真的很大，幽默劇情吸引數萬網友的共鳴按讚。

▼網友笑稱屁孩是台灣特產。（圖／臉書專頁鹿人提供授權）

▲▼屁孩進化史。（圖／臉書專頁鹿人提供授權）

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身為高階吐槽插畫家的《鹿人》近期的「週末小劇場」再次成功引起熱烈討論，除了結合七、八年級生心中不可取代的神作《神奇寶貝－精靈寶可夢》，將其主角「小智」蒐集寶貝球的梗轉化帶回現實生活，在購物中心與泥鰍閒晃的小智，竟接二連三的遇到了不請自來的「奇怪寶貝」。

本次「恐龍家長與他們的產物」第一幕敘述小屁孩來到商店打破店內物品時，非但不覺得抱歉，反而只會哇哇大哭，就算店員理性勸導也沒有用，因為這時候就到了恐龍家長出場的時間「你為什麼要跟小朋友計較啊」，同時使出口臭與噪音的雙重攻擊，讓店員直接被吵到腦內出血。

▼遇到事就喊媽。（圖／臉書專頁鹿人提供授權）

▲▼屁孩進化史。（圖／臉書專頁鹿人提供授權）

羅馬不是一天造成的，小屁孩也需要溺愛教育的進化，從小進化到大屁孩獸，僅需幾年的光陰。大屁孩獸的拿手絕活即為「裝逼」，因為腦袋時在空無一物，只好透過做壞事來刷存在感，喜歡拍照發文來顯得自己「很大尾」，通常發的文不外乎為「沒有很可以，但你惹不起」、「有輸過，沒怕過」、「狼若回頭，不是報恩，就是報仇」。但總使進化成大屁孩，仍然最愛使出召喚怪獸家長招，其中「錢的護封劍」意思就是花錢了事，讓小孩完全感受不到自己哪裡做錯。

▲▼屁孩進化史。（圖／臉書專頁鹿人提供授權）

▲▼怪獸家長遇到事情通常就是想用錢解決。（圖／臉書專頁鹿人提供授權）

▲▼屁孩進化史。（圖／臉書專頁鹿人提供授權）

在怪獸家長的調教下，大屁孩獸順利成長為「社會敗類獸」，拿手絕招為「酒駕之術」，喝完酒馬上在街頭狂飆，把路人跟司機全數撞爛，年紀一大把遇到事仍習慣大喊一聲「媽！」讓媽媽出來護體，「是不是前面的機車突然剎車害你撞到他？」總之千錯萬錯，恐龍家長腦海裡答案只會有一個，就是別人的錯。

動畫中寫實又不失幽默的「鹿人風格」也再次獲得網友們滿滿的共鳴，除了不少粉絲大呼過癮，表示自己也遇過類似無言的狀況，「根本是台灣特產！」看到動畫深有同感「笑著笑著就哭了」之外，也激起許多遇過其他悽慘經歷的網友提供自身經驗，期望鹿人能以獨特的黑色幽默繼續畫出血淚笑點。

▼酒駕時常造成人倫悲劇。（圖／臉書專頁鹿人提供授權）

▲▼屁孩進化史。（圖／臉書專頁鹿人提供授權）

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關鍵字：鹿人,恐龍家長,怪獸家長,屁孩

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