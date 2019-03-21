殲-15「夥伴加油」畫面曝光　作戰半徑提升300公里



大陸中心／綜合報導

大陸解放軍北部戰區海軍航空兵日前進行遼寧艦艦載機受油訓練。據了解，此次加油戰機為殲-15，而受油戰機同是殲殲-15，這次訓練是一次「夥伴加油」訓練。殲-15採用軟管式（飛錨式）加油系統，燃料接收完後，可增加約300公里的作戰半徑，充分保障艦載機滯空時間，提高持續作戰能力。

▼解放軍殲-15空中「夥伴加油」。（圖／Youtube／Zhang Swen）

據了解，空中加油機多數為運輸機或轟炸機改裝而成，此次加油機與受油機為同一型號，因此稱為「夥伴加油」。而夥伴加油中，加油機與受油機的性能相近或相同，在加油過程中更方便協調，只要改裝戰機機翼的油路設計，加掛加油吊艙，就可變身夥伴加油機。

解放軍飛行員裴英傑說明，夥伴加油過程中，需要進行精密操作，對飛行員負擔較大，「飛行員如果操縱量比較大的話，尤其在接近時，飛行狀態就會產生較大偏差。所以夥伴加油既是對飛行員技術的考驗，也是對心理上的考驗。」

▲▼解放軍殲-15空中「夥伴加油」。（圖／Youtube／Zhang Swen）

據悉，夥伴加油機的加油吊艙分為乾式加油吊艙與溼式加油吊艙，大部分俄羅斯艦載機都是採用乾式加油吊艙；大陸殲-15戰機使用的也是乾式加油吊艙，普遍流速較溼式加油吊艙快上數分鐘。

據了解，殲-15採用軟管式（飛錨式）加油系統，並延續蘇聯UPAZ加油吊艙的加油方式，可以在半徑500公里內為兩架夥伴戰機進行加油，可替每架殲-15補給3噸燃料，增加約300公里的作戰半徑，充分保障艦載機滯空時間。

專家表示，夥伴加油機對採用滑躍起飛方式的艦載機尤其重要，「夥伴加油機對採用滑躍起飛方式的艦載機尤其重要。因為通常情況下，相對於彈射起飛方式，採用滑躍起飛的艦載機起飛重量受限很大，即便是重型艦載機，起飛時載油量、載彈量也比較小。如果有夥伴加油機，就能更充分地發揮重型艦載戰鬥機的載油量和載彈量優勢。」

除進行夥伴加油任務外，夥伴加油機還能實現一機多功能，在任務中負擔加油機與作戰的任務，對於空間有限的航母來說更具意義。