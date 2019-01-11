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德控「中國拒開放市場」　陸慷：又炒冷飯...特斯拉上海廠昨才開工

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▲▼大陸外交部發言人陸慷。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

德國工業聯合會（BDI）10日發布報告指出，「德國企業需要中國市場，但中國一直拒絕開放市場」，大陸外交部發言人陸慷11日回應，「類似論調已經是炒冷飯了」，10日美國特斯拉上海工廠才剛開工建設，「如果真像有些報告所稱」，「中國市場怎麼可能吸引那麼多外國企業、包括德國企業，踴躍來華投資？」

根據《路透社》報導，德國BDI工業聯盟10日發出公告，強調德國企業需要大陸市場，但大陸拒絕進一步開放市場准入。BDI呼籲歐盟對中國採取「強硬政策」，使企業減少對中國市場的依賴，且中國壓價傾銷和對技術轉移的不公平做法，「越來越讓外界擔憂」。

面對此質疑，陸慷回應，「類似論調已經是炒冷飯了」，「不過每次回答這類問題，都給了我們展現中國改革開放成就的更多機會」。根據世界銀行發布的《2019年營商環境報告》顯示，中國營商環境比2017年大幅上升32個名次，位列全球第46名。

▲▼德國企業巴斯夫（BASF）。（圖／路透社）

▲德國企業巴斯夫（BASF）。（圖／路透社）

陸慷指出，「據中方不完全統計，2018年1至11月，德國企業對華投資額較2017年的同比增幅達86%；以德國企業巴斯夫（BASF）為例，目前巴斯夫正積極推進廣東湛江，建設「精細化工一體化基地」，「這是中國重化工行業外商獨資企業第一例」，總投資額上看100億美元；「如果你還記得，我昨天也在這兒剛剛介紹了美國特斯拉上海工廠開工建設的情況」。

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「資本是用腳來投票的」，陸慷說，「如果真像有些報告所稱的那樣，中國市場不夠開放、充滿壁壘和挑戰，怎麼可能吸引那麼多外國企業、包括德國企業，踴躍來華投資？」

陸慷強調，「中國將不斷擴大開放，持續放寬外資准入限制」。「中德貿易合作、企業相互投資和技術轉讓是市場主體自願交易的結果，本質上是一種互惠互利關係，希望有關機構積極客觀看待中德經貿投資合作，不要誤導和損害雙方合作的良好氛圍。」

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關鍵字：外交部,陸慷,德國工業聯合會,開放市場,特斯拉,巴斯夫

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