李克強出席博鰲亞洲論壇　28日主旨演講倡「共同發展」

▲大陸國務院總理李克強在十三屆全國人大二次會議記者會上，回答中外媒體提問。（圖／翻攝自央視）

記者陳政錄／上海報導

大陸外交部發言人耿爽22日宣布，國務院總理李克強將於3月28日，應邀出席在海南博鰲舉行的博鰲亞洲論壇2019年年會開幕式，並發表主旨演講。

耿爽同時宣布，韓國總理李洛淵、寮國總理通倫、盧森堡首相貝特爾、聖多美和普林西比總理熱蘇斯也將應邀出席年會。

▲博鰲亞洲論壇會址。（圖／翻攝自博鰲亞洲論壇官網）

據了解，今年博鰲論壇的主題為「共同命運、共同行動、共同發展」，預計將成為李克強發表主旨演講的主旋律。論壇期間，初步擬設置50場左右的正式討論，包括開幕大會、分論壇、CEO對話、圓桌會議等。

內容方面聚焦五大板塊，分別就開放型世界經濟、多邊主義、區域合作、全球治理、創新驅動、高質量發展和前沿議題等進行研討。

在涉台領域方面，陸方國台辦主任劉結一、副主任裴金佳預計在與正在大陸訪問的高雄市長韓國瑜見面後，前往海南出席論壇，海協會會長張志軍、前海協會長陳德銘也將出席博鰲論壇年會。

台灣方面，兩岸共同市長基金會榮譽理事長蕭萬長將率約30名台灣工商界代表出席，預計28日下午參與兩岸企業家圓桌，並會見李克強，主題討論「兩岸共同市場」建立。

▲2014年蕭萬長和李克強曾在博鰲亞洲論壇上握手合照。（圖／中新社）

去年博鰲論壇以「開放創新的亞洲，繁榮發展的世界」為主題，在美方貿易保護主義興起下，除大陸國家主席習近平親自出席，提出中方將進一步擴大開放的4項新政外，大陸人民銀行行長易綱亦於會上發表「金融擴大開放十二條」。