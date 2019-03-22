曾色誘、軟禁、賄賂記者！響水化工廠「炸出黑歷史」

大陸中心／綜合報導

江蘇響水縣的天嘉宜化工廠21日發生爆炸，至少有47人罹難，逾640人傷，當地政府被迅速推上風口浪尖。據悉，2007年就曾發生大爆炸，但面對媒體報導，政府竟採取了軟禁、賄賂等方式，有記者稱，有官員讓他「選女子進房間」。此外，更有官員對民眾喊出「寧願被（化工廠）毒死，也不願窮死」的口號。

▲民眾被爆炸嚇呆，有小妹妹受傷「滿臉都是血」。（圖／我們視頻）

據《新京報》報導，這場造成死傷慘重的事故「炸」出當地政府很多「黑歷史」。首先，涉事企業天嘉宜公司的就「前科」不少，它於2015年5月、2017年7月都曾被當地環保局通報；2018年2月則被當時的國家安監總局發出的督促整改函點名批評，並指出它存在13個安全隱患，包括搆成二級重大危險源的苯罐區、甲醇罐區未設置「罐根部緊急切斷閥」；該公司董事長還曾因污染環境罪獲刑。

報導稱，響水陳家港2011年發生了舉國震驚的「萬人奔逃事件」，原因就是民眾聽聞「化工廠要爆炸」；此前還有當地官員號召居民「不要怕」，並喊出「寧願被毒死，也不願窮死」的口號。

▲江蘇鹽城化工廠爆炸空拍。（圖／翻攝自新浪視頻）

但最令民眾憤怒，是響水官員的「防記者經驗」。報導稱，在2007年也有一家化工企業發生爆炸，造成8人死亡、5人重傷，事故發生後，官員們在第一現場派駐人員日夜巡邏，嚴防死守，堅決勸阻記者私自採訪，期間，有3批記者試圖翻越圍牆，結果被巡邏組發現，勸離現場。

報導指出，響水政府還軟禁、監視、跟蹤、賄賂來訪記者，對線人威脅、利誘；當時有3名央視記者搭乘計程車前往當地採訪，雖然強行要求駕駛關閉手機，但「駕駛乘他們不備之際，借用他人電話向公司總部報告，為成功勸阻這次採訪活動提供了十分重要的線索。」

▲爆炸現場出現巨大坑洞。（圖／翻攝自百度新聞）

《中國青年報》記者李潤文也曾發文表示，鹽城市在事故後立即啟動了一套禁止記者採訪的應急預案，此外，他在2007年11月29日採訪結束後，返回旅館準備休息，就在此時，有幾名濃妝艷抹的女子進入房間，響水縣宣傳部副部長極力慫恿讓他「選一個」，到其他房間去做按摩，新華社劉姓記者也有同樣遭遇，但最後都沒有得逞。

《新京報》指出，媒體應對的「響水經驗」，跟受法律與政策保障的輿論監督權相悖，也跟中央保障媒體採訪權的明文要求不符，最終難免成為當地突發事件處置、輿情應對史上的「一大污點」。

▲消防人員奮力搶救。（圖／翻攝自微博／江蘇消防）

對於此次響水被「翻舊賬」，報導稱，公眾情緒隨著黑料疊加而滾雪球式增加是無可避免的，這再度印證了那句被用爛了的話「出來混，遲早是要還的」，以往鑄下的錯，就將自己推上了休眠火山口，眼下的事件事故則是一次引爆。

報導最後提到，如今這起爆炸事故，原因也許更多指向了「要GDP不要生態」的偏頗政績觀、安全生產監管層面的紕漏，跟阻礙輿論監督之間未必有直接關聯，換句話說，爆炸跟「嚴防記者」的邏輯聯繫可能隔了好幾層；即便如此，這很難阻止網民的思維沿著「輿論監督有保障—問題會及時被揪出—事故也許能避免」的鏈條發散。

報導稱，所以說，響水這次爆炸直指的生態之困、監管之漏，需要亡羊補牢，更需要刮骨療毒，而由此次爆炸引出的排斥監督「遺留病症」，也值得反思和清理。

▼附近樓房的玻璃全部被震碎。（圖／翻攝自微博／小凡好攝）