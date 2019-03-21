江蘇化工廠爆炸轟出規模2.2地震！　玻璃「雨射」居民...孩子滿臉是血

▲遠處都可看到巨大火球。（圖／翻攝自我們視頻）

大陸中心／綜合報導

江蘇鹽城響水縣一家化工廠21日發生爆炸，爆炸現場火光衝天，就像巨型火紅蘑菇，數百公尺外都可以看到濃煙升騰，目前，消防人員正在趕赴現場。據現場影片，有不少人受傷，更有小妹妹滿臉是血。此次爆炸威力驚人，連雲港市灌南縣14點48分被測定發生2.2級地震，震源深度0千米。

綜合陸媒報導，發生爆炸的為鹽城響水陳家港天嘉宜化工廠（生產農藥），居民區和學校的窗戶玻璃被震碎無數；附近停著的數十輛轎車受到嚴重毀壞，造成多人受傷。爆炸發生後，附近不少居民自發組織將傷者送到附近醫院搶救。

▲當地不少居民受傷。（圖／我們視頻）

一位目擊者表示，事發現場附近有學校和幼稚園，發生爆炸的化工廠附近現在比較混亂，有孩子在哭。另一位市民表示，他當時正在床上看小說，「開始的時候有聽到一聲小的爆炸聲，後來忽然傳來一陣非常大的爆炸聲，我們這兒周邊房子的窗戶玻璃都碎了，有的人家門都被衝壞了」，還看到4個人因為被破碎的玻璃劃傷，被送到醫院。

響水縣人民醫院表示，目前已經有爆炸中的傷者陸續送醫，急診科已經「忙炸鍋了」，醫院高層也接到了相關指令，全力收治傷員。

連雲港市消防支隊表示，目前該支隊也已經接到相關消息，趕往增援，「聽說鹽城響水縣地區發生了爆炸，我們已經派人增援了，目前還沒有到達現場，具體什么情況還不清楚。」

此外，中國地震局官方微博3月21日通報稱，中國地震台網正式測定，03月21日14時48分在江蘇連雲港市灌南縣（疑爆）（北緯34.33度，東經119.73度）發生2.2級地震，震源深度0千米。

▼濃煙衝天。（圖／翻攝自秒拍）